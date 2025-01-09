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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

512 ألف سيدة استفادت من مبادرة دعم صحة المرأة في المنوفية خلال 2024

مبادرة مديرية الصحة في المنوفية
مبادرة مديرية الصحة في المنوفية
مروة فاضل
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 أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية عن تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة إلى 512640 سيدة خلال عام 2024، محققة نسب إنجاز بلغت 152% للزيارة الدورية و94% للزيارة الأولى.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأن منشآت الرعاية الأساسية في المحافظة حققت نسب إنجاز متميزة في إطار المبادرة منذ بدايتها ، حيث تشمل الخدمات التوعوية والفحص الطبي بناءً على استبيان إلكتروني يتضمن 28 سؤالاً يتم من خلاله تحديد الإجراءات اللازمة حسب مؤشرات الخطر , وتستهدف المبادرة جميع السيدات والفتيات فوق سن 18 عامًا.

وتشمل خدمات المبادرة التوعية والفحص الطبي، قياس السكر، الضغط الوزن، الطول، ومعدل كتلة الجسم، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تستدعي الفحوصات المتقدمة مثل السونار، الماموجرام، وتحليل عينات الأنسجة إلى مستشفيات متخصصة، وذلك بالمجان عبر 238 وحدة ومركز صحي، وذلك تحت اشراف ومتابعة الدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية و الدكتورة مروة محمد عبده، منسق المبادرة كما تم تدريب الأطقم الطبية وفرق الإشراف بالإدارات الصحية العشر على بروتوكول المبادرة، مع استعدادات لإجراء تدريبات وزارية إضافية في فبراير المقبل , ويتم تحويل الحالات المحتملة إلى مستشفيات منوف العام، أشمون، شبين الكوم التعليمي، ومستشفيات جامعة المنوفية.

في نفس السياق، تم التنسيق لاستضافة سيارة ماموجرام وتشغيل العيادات الأولية وفحص السونار والماموجرام في مواقع متعددة، مثل مصانع توشيبا العربي، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى الحياة في تلا الصحية، مما أسهم في زيادة عدد السيدات المستفيدات من خدمات التوعية و الفحص الأولي والثانوي

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المنوفية محافظة المنوفية مديرية الصحة دعم صحة المرأة

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