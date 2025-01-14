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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لمائدة رمضانية شهية.. أرخص وأسهل طريقة لتحضير مخلل الطماطم بخطوات بسيطة

مخلل طماطم
مخلل طماطم
أسماء عبد الحفيظ
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يُعد مخلل الطماطم واحدًا من أكثر المخللات الاقتصادية واللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. 

بفضل تكلفته المنخفضة ومذاقه المميز، يعتبر مخلل الطماطم إضافة رائعة للمائدة الرمضانية، حيث يُستخدم كمقبلات شهية لفتح الشهية وتكملة الوجبات.

طريقة عمل مخلل الطماطم 

 في هذا المقال، سنتناول طريقة عمل مخلل الطماطم بخطوات بسيطة، مع نصائح لتخزينه بشكل آمن ليبقى طازجًا طوال شهر رمضان المبارك،للشيف هند محمد .

فوائد مخلل الطماطم

رغم بساطته، يقدم مخلل الطماطم فوائد صحية مميزة:

1. غني بالفيتامينات والمعادن: الطماطم تحتوي على فيتامين C، البوتاسيوم، والليكوبين، وهي مواد تعزز مناعة الجسم وتحمي من الأمراض.


2. منخفض التكلفة: يُعد الطماطم خيارًا اقتصاديًا ومناسبًا لتحضير كميات كبيرة بتكلفة قليلة.


3. يحسن الهضم: التخليل يُعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يسهم في تحسين عملية الهضم.


4. نكهة مميزة: الطماطم الطرية والمالحة تُضفي مذاقًا فريدًا عند إضافتها للوجبات الرمضانية.

المكونات اللازمة لتحضير مخلل الطماطم

1 كيلوجرام من الطماطم الطازجة الصغيرة (يفضل الطماطم الكرزية أو الطماطم غير الناضجة تمامًا)

4 أكواب ماء

½ كوب خل أبيض

3 ملاعق كبيرة ملح خشن

2 ملعقة صغيرة سكر

4 فصوص ثوم مقشرة ومقطعة

2 قرن فلفل حار (اختياري لإضافة نكهة حارة)

1 ملعقة صغيرة من حبوب الكزبرة أو الكمون (اختياري)

طريقة تحضير مخلل الطماطم

1. اختيار الطماطم وتحضيرها

قومي باختيار طماطم طازجة وصغيرة الحجم، ويفضل أن تكون صلبة قليلاً لتتحمل عملية التخليل دون أن تفسد.

اغسلي الطماطم جيدًا بالماء البارد لإزالة أي شوائب أو أتربة.

إذا كانت الطماطم كبيرة الحجم، يمكنك تقطيعها إلى نصفين أو أرباع.


2. تحضير المحلول الملحي

في وعاء، اخلطي الماء مع الملح والسكر، وقلبي حتى يذوب الخليط تمامًا.

أضيفي الخل الأبيض، ثم امزجي الخليط جيدًا.


3. تعبئة البرطمانات

عقّمي البرطمانات الزجاجية بغليها في الماء لمدة 10 دقائق لضمان نظافتها وتعقيمها.

ضعي فصوص الثوم، قطع الفلفل الحار، وحبوب الكزبرة أو الكمون في قاع البرطمان.

رتبي الطماطم داخل البرطمان بشكل منظم، مع ترك مساحة صغيرة في الأعلى.


4. إضافة المحلول الملحي

اسكبي المحلول الملحي فوق الطماطم في البرطمانات حتى تُغمر بالكامل.

تأكدي من عدم وجود فقاعات هواء، وذلك بالضغط برفق على الطماطم باستخدام ملعقة نظيفة.


5. إغلاق وتخزين البرطمانات

أغلقي البرطمانات بإحكام وضعيها في مكان بارد ومظلم لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام.

بعد فتح البرطمان، يُفضل تخزينه في الثلاجة واستهلاكه خلال أسبوعين لضمان طعمه الطازج.

نصائح لضمان نجاح مخلل الطماطم

1. اختيار الطماطم المناسبة: يُفضل اختيار طماطم صغيرة الحجم وغير ناضجة بالكامل، حيث تتحمل التخليل بشكل أفضل.


2. التحكم بالنكهة: يمكن إضافة أوراق الغار أو أعواد الشبت للحصول على نكهة مميزة.


3. تجنب التعفن: احرصي على تغطية الطماطم بالكامل بالمحلول الملحي لمنع تعرضها للهواء.


4. الصبر: يُفضل ترك المخلل لفترة كافية حتى تتشبع الطماطم بالنكهة تمامًا.

استخدامات مخلل الطماطم في رمضان

يُقدم كمقبلات بجانب الأطباق الرئيسية.

يمكن إضافته إلى السلطات لإضفاء نكهة حامضة مميزة.

يُستخدم كحشوة للسندويشات أو بجانب الفطائر.

فوائد اقتصادية لتحضير مخلل الطماطم

تحضير مخللات الطماطم في المنزل يُوفر الكثير من التكاليف مقارنة بشرائها جاهزة. إلى جانب ذلك، يمكنك التحكم في المكونات وضبط النكهة حسب ذوق عائلتك.

طريقة عمل مخلل الطماطم 
طريقة عمل مخلل الطماطم 
طريقة عمل مخلل الطماطم 
الطماطم مخلل الطماطم طريقة عمل مخلل الطماطم نصائح لضمان نجاح مخلل الطماطم استخدامات مخلل الطماطم في رمضان

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