في الشبورة.. كيف تقود سيارتك بأمان؟ | اعرف الخطوات الصحيحة

مع بداية تكرار ظهور الشبورة المائية الكثيفة في أوقات مختلفة من فصل الشاء، تصبح القيادة في منتهى الخطورة وقد تعرّض حياتك وحياة الآخرين للخطر، اذا لم تتبع التعليمات المخصصة في حالة وقوع مشكلة مماثلة.

لذلك عليك اتباع التعليمات والإرشادات المخصصة للقيادة في هذه الظروف الصعبة، لكي تستطيع القيادة بأمان تام و تفادي اصطدام سيارتك بأخرى على الطريق، وبالتالي وصولك للمكان المرغوب بدون التعرض لأي مخاطر.

خطوات القيادة الصحيحة في الشبورة

1- تشغيل مصابيح الضباب

2- ترك مسافة بين السيارات

3- توقف السيارة بجانب الطريق

4- السير في حارة الأمان

5- استخدام المساحات من أجل إزاحة الشبورة من على زجاج السيارة الأمامي

6- استخدام الإشارات لمساعدة السيارات المجاورة لك على الطريق لرؤيتك بسهولة

7- السير على سرعات محدودة لتفادي وقوع حوادث سير

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد حذرت من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا، ومن المتوقع أن تشهدها البلاد بكثافة اعتبارا من اليوم الأربعاء وصباح غد الخميس، و متوقع أن تصل الشبورة الصباحية إلى مستوى الضباب، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وناشدت هيئة الأرصاد بضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق، وطالبت بضرورة القيادة بهدوء تام على الطرق صباحا، وتجنب القيادة للسيارة في حالة انعدام الرؤية وضرورة إضاءة الكشافات.