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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

علوم الحياة والصحة|جامعة السادات تتألق في تصنيفات THE العالمية وتحقق مراكز متقدمة

جامعة مدينة السادات
جامعة مدينة السادات
مروة فاضل
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تواصل جامعة السادات تحقيق إنجازاتها المتميزة على الساحة الأكاديمية العالمية، حيث تم تصنيفها ضمن الشريحة 601-800 عالميًا في مجالي علوم الحياة (Life Sciences) والطب والصحة (Medical & Health)، وفقًا لتصنيفات THE by Subject.

هذا الإنجاز الاستثنائي يأتي تتويجًا لجهود متواصلة امتدت لسنوات، بإشراف قيادة الجامعة ودعمها اللامحدود، وتفاني كوادرها الأكاديمية والبحثية التي أثبتت جدارتها وقدرتها على تحقيق المنافسة على الصعيد الدولي.

ويعد هذا النجاح علامة فارقة، خاصة في ظل غياب كليات متخصصة في القطاع الطبي مثل كليات الطب البشري وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، حيث أن الجامعة تتطلع إلى أن تمتلك إمكانيات أكبر في المجالات الطبية المتكاملة وتسعى الجامعة نحو هدفها  لإنشاء كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي .

كما تتقدم رئيس الجامعة بخالص التهاني لجامعتنا الغالية على هذا الإنجاز الذي يعكس رؤية قيادتها وجهود فرقها الأكاديمية التي تسعى لتحقيق المزيد من التميز والابتكار.

السادات جامعة مدينة السادات تصنيف عالمي

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