الرئيس السيسي يوجه 7 رسائل حاسمة لبناء مصر القوية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأريعاء، في احتفالات عيد الشرطة، ووضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم ترأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

وحضر الرئيس السيسي الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، ومنح الرئيس السيسي الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.



وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة تقديرا لجهود ذويهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشادهم كما كرم الرئيس عددا من القيادات الأمنية.

رسائل الرئيس السيسي عقب الاحتفال كالآتي:

-الدولة تحتاج نحو ٢٠ مليار دولار سنويا لتوفير المواد البترولية

-الدولة تعمل على حل أزمة الدولار حتى تتمكن من توفير احتياجاتها

-توفير الدولار سيساهم فى حل كثير من المشكلات ومنها تقليل فاتورة الاستيراد

-الدولة استطاعت القضاء على الإرهاب بحلول 2022

-البنية التحتية كانت ضرورية لمواجهة التحديات والبناء الحقيقي للدولة يتخطى المطالب الفردية

-بنية الدولة قادرة على الانطلاق إلى آفاق الدول النامية في كل القطاعات

-نسعى لبناء دولة قوية وديمقراطية ونسير على الطريق الصحيح.