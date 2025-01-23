تعرف على سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 23-1-2025

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس 23-1-2025 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

‏‎وجاء سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم، كالتالي:

‏‎سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

‏‎13.38 جنيه للشراء.

‏‎13.42 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

‏‎13.40 جنيه للشراء.

‏‎13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

‏‎13.35 جنيه للشراء.

‏‎13.42 جنيه للبيع.

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‏‎سعر الريال السعودي في قناة السويس

‏‎13.34 جنيه للشراء.

‏‎13.43 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

‏‎13.39 جنيه للشراء.

‏‎13.43 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

‏‎13.35 جنيه للشراء

13.42 جنيه للبيع