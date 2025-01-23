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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال خلال 2024

المركزي
المركزي
آية الجارحي
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استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس "حسن شيخ محمود " رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية في زيارة رسمية إلى مصر وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الصومال فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الخميس الموافق 23/ 1/ 2024 عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال إلى 127.7 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 58.2 مليون دولار خلال عام 2023 .

يأتي ذلك في إطار ترسيخ العلاقات المصرية الصومالية وتعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين، وقد سجلت حجم الصادرات المصرية إلى الصومال 122.9 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 55.8 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصومال 4.8 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2023 .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال عام 2024 

1. منتجات مطاحن بقيمة 60 مليون دولار.

2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 29 مليون دولار.

3. تبغ بقيمة 6 مليون دولار.

4. منتجات الصيدلة بقيمة 6 مليون دولار.

5. محضرات خضر وفواكه بقيمة 3 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال عام 2024

1. حيوانات حية بقيمة 4 مليون دولار.

2. صمغ وخلاصات نباتية بقيمة 800 ألف دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 884 ألف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 299 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 3 الاف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 .

وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان الصومال 19.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

العلاقات المصرية الصومالية الفيدرالية التبادل التجارى بين مصر والصومال الجهاز المركزى

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