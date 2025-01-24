قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل نشر الفتاة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي حرام أم حلال؟ شيخ الأزهر يحسم الجدل
ليلة حزينة فى الزمالك .. إصابة حمزة المثلوثي و خسارة مباراة | ما القصة؟
فضل ليلة الإسراء والمعراج .. الأدعية والسنن والمعجزات النبوية
حادث يتسبب في شلل مروري بامتداد محور المشير
سورة تمنع الفقر وتجلب الرزق سريعا.. أوصى النبي بقراءتها فاغتنموا خيراتها
الأمم المتحدة: تعليق التحركات الرسمية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن
مفتي الجمهورية يوضح الحكمة الإلهية لفرض الزكاة وشروط استحقاقها.. فيديو
رسميا .. مصطفي العش يوقع للأهلي لمدة 6 أشهر قادما من زد
التخطيط: دور مرتقب للشركات المصرية "حكومية وخاصة" لإعادة إعمار العراق
بعد غد.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمركز بني سويف
دعاء الجمعة الأخيرة من رجب المستجاب.. يزيد الرزق ويزيل الهم ردده حتى غروب الشمس
بسبب العاصفة إيوين | إلغاء الرحلات الجوية والقطارات والعبّارات في بريطانيا وإيرلندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة يلتقي كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق الإسباني وأمريكا اللاتينية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى
×

يواصل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، لقاءاته المهنية التي يعقدها بالجناح المصري المُشارك في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR2025، مع عدد من ممثلي كبار منظمي الرحلات ووكالات السفر والسياحة وشركات الطيران بالسوق الإسباني وأمريكا اللاتينية والأسواق الأخرى المستهدفة.

فقد التقى وزير السياحة كل من  Sebastian Ebel الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI العالمية التي تعد من أكبر منظمي الرحلات السياحية في العالم ومن أكبر شركات الطيران الناقلة للحركة السياحية الوافدة لمصر، والسيد إبراهيم سليمان الرئيس التنفيذي لشركة Explora Traveller & Air Cairo وهي إحدى منظمى الرحلات في السوق الإسباني، والسيد Alberto Gutierrez الرئيس التنفيذي لوكالة Civitatis إحدى منصات السفر والسياحة الإلكترونية الرائدة بالبلاد الناطقة باللغة الإسبانية والتي تتمتع بنسبة متابعة عالية تصل إلى 25 مليون متابع، والسيد  Carlos Gomez Suarez  الرئيس التنفيذي لشركة طيران إيبيريا إكسبريس، و محمد علي الرئيس التنفيذي لشركة سما للسياحة والسفر، والوفود المرافقة لكل منهم.

وقد شارك في حضور هذه اللقاءات عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وقد تم خلال هذه اللقاءات مناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الإسباني وأمريكا اللاتينية بصفة خاصة ولا سيما في ظل زيادة الطلب على السفر إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى بحث سبل تشجيع زيادة حركة الطيران للمقاصد السياحية المختلفة من خلال الاستفادة من برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة لمصر بالتعاون مع الوزارة.

وخلال لقاء مجموعة TUI، استعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة خططتهم المستقبلية من أجل جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق المختلفة، مشيراً إلى توسع حجم أعمال المجموعة في أسواق آسيا البعيدة وأمريكا اللاتينية وأنهم سيقوموا بالبدء في الترويج لمصر في هذه الأسواق لجذب مزيد من السائحين منهم لزيارة مصر ولا سيما في ظل ارتفاع الطلب السياحي على زيارتها من هذه الأسواق.

كما لفت إلى أنهم سيقومون بزيارة لمنطقة الساحل الشمالي للتعرف بصورة أقرب على مقوماتها السياحية حيث أنهم يستهدفون بدء العمل بها والترويج لها في مختلف الأسواق المستهدفة.

وفي هذا الإطار، اقترح  شريف فتحي أن يقوموا بزيارة واحة سيوة عند زيارتهم للساحل الشمالي، وأن يتم دراسة إمكانية دمجها ضمن البرامج السياحية التي يخططون لتنظيمها للسائحين ليكون هناك منتج سياحي متكامل يجمع بين أكثر من مكان ونمط سياحي.

وفي لقاء شركة Explora Traveller & Air Cairo، قام الرئيس التنفيذي للشركة بالتأكيد على أن الشركة هذا العام تستهدف زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدين إلى مصر من دول إسبانيا وأمريكا اللاتينية لتصل إلى نسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف سائح وخاصة أن هذه الدول من أبرز الأسواق السياحية التي يعملون بها.

كما أعرب عن رغبتهم في تنفيذ عدد من الحملات الترويجية المشتركة Co-Marketing بالتعاون مع الوزارة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر في هذه الأسواق السياحية، وخاصة من خلال إحدى الحملات التسويقية ببعض المواقع الصحفية الإلكترونية والقنوات التليفزيونية في هذه الأسواق، بجانب تنظيم رحلات تعريفية Fam Trips لمجموعات من الصحفيين والإعلاميين، والمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشركات السياحة ووكالات السفر لزيارة مصر والتعرف على مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

أما خلال لقاء وكالة Civitatis، تم استعراض حجم الأعمال التسويقية التي تقوم بها الشركة في الحجز الإلكتروني للسياحة والسفر وتنظيم الرحلات السياحية المختلفة من الدول الناطقة باللغة الإسبانية وخاصة في ظل ما لديهم من المتابعين والذي يصل عددهم لحوالي 25 مليون متابع.

وأشار الرئيس التنفيذي للوكالة إلى رغبتهم في تنظيم حملات ترويجية مشتركة مع الوزارة للتسويق للمنتج السياحي المصري في أمريكيا اللاتينية بشكل عام وإسبانيا بشكل خاص.

وفي لقاء شركة طيران إيبيريا إكسبريس، تم مناقشة مقترح قيام الشركة بدراسة تنظيم طيران موسمي إلى محافظتي الأقصر وأسوان في فصل الصيف، والاستفادة من التحفيزات التي سوف تطلقها الحكومة المصرية قريباً في هذا الإطار.

كما أبدى الرئيس التنفيذي لشركة طيران إيبيريا إكسبريس عن قيامهم بدراسة إمكانية تنظيم الشركة لطيران عارض من أمريكا اللاتينية إلى مصر وتحديد العوائد المالية والفنية لذلك.

ومن جانبهم، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سما للسياحة والسفر عن رغبة الشركة في الاستفادة من برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة لتسيير طيران عارض لمدينة شرم الشيخ.

وتناول أيضاً اللقاء معهم مناقشة مقترح زيادة الحملات الترويجية المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجموعة لتسليط الضوء بصورة أكبر على المقاصد والمنتجات السياحية في مصر.

جدير بالذكر أن زيارة شريف فتحي وزير السياحة والآثار الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد جاءت للمشاركة في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR2025 في دورته الخامسة والأربعين والذي تستمر فعالياته حتى 26 يناير الجاري.

السياحة وزير السياحة والآثار FITUR2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

البنك الأهلي

رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه

موعد صرف معاشات فبراير 2025

موعد صرف معاشات فبراير 2025 رسميًا بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه

أصدر البريد المصري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين من رسائل نصية مشبوهة تتضمن روابط تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية.

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء.. ما القصة؟

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة تحمل رسائل طمأنينة للمواطنين

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت الآن

نانسي عجرم وزوجها

مصادر مقربة: طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم | خاص

الدولار

كم سعر 100 دولار في البنك؟.. تراجع جديد في سعر الأخضر رسميًا اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

مهرجان امواج

مروان خورى وعبير نعمة.. تفاصيل حفلات مهرجان أمواج العقبة

احلام وزوجها

مش مضطرين نثبت حبنا لحد.. أحلام ترد على أنباء انفصالها عن زوجها

عروض الأراجوز الشعبية

عروض الأراجوز تضيء أجواء معرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

فستان مجسم.. أحلام تستعرض جمالها في صورها الجديدة

احلام
احلام
احلام

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

بفستان قصير| سارة سلامة تثير ضجة بإطلالتها في باريس

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالتها في الرياض| صور

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

فيديو

جانب من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

ايمس سمير غانم وحسن الرداد

ربنا يسهل .. حسن الرداد يحسم جدل حمل ايمي الثاني

اروي جودة

اروي جودة مش الاولي … مشاهير تزوجو من اجانب

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد