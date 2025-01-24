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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فريق "ريهايدرو" بهندسة المطرية يفوز في مسابقة قادة المناخ

جانب من التكريم
جانب من التكريم
حسام الفقي
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في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإبداع الطلابي المصري، حقق فريق "ريهايدرو" من كلية الهندسة بالمطرية بجامعة حلوان فوزاً مستحقاً في المرحلة النهائية من النسخة الثانية لبرنامج قادة المناخ، وذلك خلال التقييم النهائي الذي أقيم بمقر المجلس القومي للمرأة.

وضمت لجنة التحكيم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، على رأسهم المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات وعضو المجلس القومي للمرأة، والنائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، والمهندسة سارة البطوطي سفيرة الأمم المتحدة العالمية للمناخ ومستشارة الرئيس المصري للسياسات المستدامة، وغادة توفيق مستشارة محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية.

أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: "هذا الفوز يؤكد تميز طلاب جامعة حلوان وقدرتهم على المنافسة في المحافل الوطنية. نحن فخورون بأبنائنا الذين يقدمون حلولاً مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه مصر والعالم."

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية هندسة المطرية: "إن فوز فريق ريهايدرو يعكس المستوى المتميز للتعليم الهندسي في الكلية وقدرة طلابنا على تطوير حلول عملية للتحديات البيئية. سنواصل دعم أفكار و إبداعات طلابنا التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة."

يذكر أن برنامج "قادة المناخ" يقام تحت رعاية وزارة البيئة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى دعم أفكار ومشروعات الشباب والأنشطة الطلابية الموجهة لمواجهة المشكلات البيئية المختلفة.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان كلية الهندسة بالمطرية محافظ البنك المركزي

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