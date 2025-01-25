مكرهتوش لـ تامر عاشور تقترب من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

تمكنت أغنية مكرهتوش من البوم “ وياه” ، للفنان تامر عاشور من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع “ يوتيوب ” .

وحققت أغنية مكرهتوش للفنان تامر عاشور مايقرب من 3 ملايين مشاهدة فى غضون 9 أيام فقط .

وكان قد طرح تامر عاشور الألبوم ويتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

الأغنية صنعها 3 شباب من نجوم الموسيقى، هم: الشاعر محمود عليم والموزع عمرو الخضرى والملحن عمرو الشاذلى، واتسم أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة جعلتها تجذب استماع الكثير من جمهور تامر عاشور داخل وخارج مصر.

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 200 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية "هيجيلي موجوع".



