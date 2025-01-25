فى عيد الشرطة الـ73.. تطوير المنشآت الشرطية والاعتماد على التكنولوجيا | فيديو

نشرت وزارة الداخلية فيديو جديد يبرز جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال العام الماضى 2024، وذلك فى إطار احتفالات عيد الشرطة الـ 73.

حيث ابرز الفيديو جهود الوزارة فى ادخال التكنولوجيا الحديثة فى جميع قطاعاتها، حيث اعتمدت الادارة العامة للمرور على ادخال الشريحة الالكترونية برخص القيادة لتأمينها، كما واصلت الوزارة تطوير الوحدات المرورية للتسهيل على المواطنين اثناء عمليات الترخيص، بالاضافة الى التوسف فى خدمات الترخيص المميزة بالمولات والمراكز التجارية .

كما قامت الوزارة بافتتاح 17 مدرسة جديدوة لتعليم القيادة، بالاضافة الى زيادة مركبات الترخيص المتنفلة.

وفى مجال الاحوال المدنية تم افتتاح 9 مراكز احوال اكسبريس التى تمكن المواطن من اسخراج بطاقة الرقم القومى خلال 20 دقيقة فقط، ليصبح اجمالى وحدات احوال اكسبريس على مستولى الجمهورية 15 مركز.

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بالاضافة الى التوسع فى نشر ماكينات السجل المدنى الذكى داخل المولات والمراكز التجارية ليصبح 65 ماكينة، كما قامت الوزارة بتطوير 64 مقر للاحوال المدنية وتزويدهم بخدمات ترجمة الاوراق الثبوتية لـ 25 لغة .

وتوسعت الوزارة فى منظومة قوافل الاحوال المدنية التى تجوب المناطق الحضارية لخدمة قاطنى تلك المناطق، فضلا عن تطوير عدد من مقار الاحوال المدنية بالمحافظات ليصبح اجمال ماتم انشاءه وتطويره 568 مقر على مستوى الجمهورية كما قامت الوزارة خلال العام الماضى بتطوير عدد من المشأت الشرطية ليصبح اجمالى ماتم انشاءه وتطويره 372 قسم ومركز شرطة.