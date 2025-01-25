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طفلها اكتشف وفاتها .. تشييع جثمان صيدلانية لقت مصرعها ببخار السخان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طفلها اكتشف وفاتها .. تشييع جثمان صيدلانية لقت مصرعها ببخار السخان

تشييع جثمان طبيبة المنوفية
تشييع جثمان طبيبة المنوفية
مروة فاضل
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شيع العشرات من أهالي مدينة الباجور في محافظة المنوفية جثمان طبيبة صيدلانية لقت مصرعها داخل حمام شقتها مختنقة ببخار السخان.

حيث أدى الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وسادت حالة من الحزن بين الجميع من أبناء مدينة الباجور عقب الإعلان عن وفاة الطبيبة الصيدلانية.

ولقيت أماني فهمي عبد العال دكتورة صيدلانية مصرعها خنقا ببخار الاستحمام داخل حمام منزلها في مركز الباجور بالمنوفية.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة الباجور بمصرع طبيبة صيدلانية داخل حمام شقتها.

بالانتقال تبين مصرع الطبيبة أماني فهمي عبد العال صيدلانية بالوحدة الصحية بالباجور وذلك إثر اختناقها ببخار السخان داخل حمام منزلها.

وتبين أن نجلها صاحب ال 5 سنوات اكتشف وفاتها داخل حمام شقتهم وأبلغ جدته، بما حدث وتم إبلاغ مستشفي الباجور ونقلها إلا أن الأطباء أعلنوا وفاتها.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المنوفية محافظة المنوفية جنازة صيدلانية

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