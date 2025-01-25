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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جميل عفيفى: الثوابت المصرية لم تتغير منذ بداية التصعيد الإسرائيلى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري
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قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن من أحد الثوابت المصرية هو الوصول لحل القضية الفلسطينية من خلال وجود سلام شامل بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدور المصري مهم جدًا في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن للدولة المصرية ثوابت تجاه القضية الفلسطينية، وهذه الثوابت لم تتغير منذ الـ7 من أكتوبر 2023 وحتى اليوم.

وشدد على أن الثوابت المصرية تسير الدولة عليها ولم تحد عنها أيضًا، حيث إن أحد هذه الثوابت هو الوصول لحل للقضية الفلسطينية.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن دور مصر كان مهمًا جدًا منذ الـ7 من أكتوبر، مؤكدًا أن الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية كانت واضحة وأعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة منذ بداية الأزمة وخلال مؤتمر السلام الذي عقد في شهر أكتوبر 2023، وهو رفض تهجير أي فلسطيني من قطاع غزة، لأن عملية التهجير تعد تصفية كاملة للقضية، وهو ما رفضه الرئيس السيسي بشكل كامل.

فلسطين القضية الفلسطينية منطقة الشرق الأوسط

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