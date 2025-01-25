إصابة ثلاثة أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل على طريق دكرنس بمحافظة الدقهلية .



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل على طريق دكرنس أمام عزبة زوزو بديمشلت وإصابة عدد من الأشخاص.



انتقل ضباط المباحث سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة

كلا من جنا أحمد محمد 12 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج .



إبراهيم محمد إبراهيم 24 عاما واصابته ما بعد الارتجاح وإصابته ما بعد الارتجاج وعلي علي أحمد 41 عاما وإصابته كدمات وسحجات بالجسم . تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر ذلك المحضر اللازم وجاري إخطار النيابة العامة.



