اتفاجئت من مستواكي الإنساني | أحمد مجدي يوجّه رسالة مثيرة لـ ريهام حجاج

أعرب الفنان أحمد مجدي عن سعادته بالتعاون مع الفنانة ريهام حجاج بمسلسل “أثينا” الذى من المقرر مشاركته فى الماراثون الرمضاني٢٠٢٥.

وقال أحمد مجدي خلال لقائه ببرنامج “عرب وود” أنه تفاجىء بمستوى ريهام حجاج الفني والأدبي والأخلاقي لأنه لم يكن يعرفها بشكل شخصي وانها شخصية راقية للغاية مؤكدا أنهما تعاملوا فقط من خلال فيلم مولانا.

وأضاف أحمد مجدي أنه اكتسب صديقة راقية وسعيد بمعرفتها والتعاون معها.

ريهام حجاج فى مسلسل أثينا رمضان ٢٠٢٥

وعلى صعيد متصل، كشفت الفنانة ريهام حجاج عن مشاركتها فى ماراثون رمضان 2025 بمسلسل “أثينا” متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وقالت ريهام حجاج في تصريح خاص لـ صدى البلد، على هامش حضورها حفل joy awards ، إنها ستشارك فى ماراثون رمضان 2025 بمسلسل أثينا من إخراج يحيي إسماعيل وهو مكون من 15 حلقة.

أحمد مجدي يحسم قرار زواجه مرة أخري

وكشف الفنان أحمد مجدى مؤخرا عن نيته فى الزواج مجددا وهل يمكن له أن يكرر التجربة أم لا وهو ما حسمه عبر لقاء له مع الإعلامية إنجى على.

وقال أحمد مجدى : أنا لا أفكر فى الزواج مجددا خاصة أنا مش قادر أستحمل حد ولا حد يستحملني

مسلسل أثينا

ومسلسل أثينا المنتظر مشاركته في سباق الدراما الرمضانية القادم 2025من بطولة ريهام حجاج وسوسن بدر وأحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.