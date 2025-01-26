بدون خسائر بشرية.. سقوط سور بلكونة عمارة سكنية ببنها |صور

شهدت منطقة أبراج الزهور بمدينة بنها سقوط سور بلكونة من الطابق الأخير في إحدى العمارات على سيارتين ملاكى أسفل العمارة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بهما، ولم تقع أي خسائر بشرية وانتقلت الأجهزة الأمنية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط سور بلكونة انهيار سور بلكونة بمنطقة أبراج الزهور ببنها على سيارتين دون وقوع إصابات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين انهيار سور بلكونة بمنطقة الفلل على سيارتين مما تسبب في احداث عدة تلفيات بيهما دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.