خالد متولي: مصطفى شلبي لاعب رائع وهذه نصيحتي له

قال خالد متولي لاعب الزمالك السابق أنه يعرف جيدًا إمكانيات مصطفى شلبي جناح الزمالك، خاصة أنه دربه في إنبي، ويعتبره لاعب رائع.

وأشار متولي في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع الإعلامي محمد أبو العلا الذي يذاع على قناة الزمالك، أن نصيحته لمصطفى شلبي هي أن لا يسير على سطر ويترك الآخر، فيجب عليه أن يكون مستواه ثابت ويواصل التألق في المباريات لأن اللعب لنادي بحجم الزمالك أمر ليس سهلًا.

وشدد متولي على أن شلبي ظهر بصورة رائعة مع جروس وعليه مواصلة التألق الفترة القادمة.