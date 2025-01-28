أمير هشام: الزمالك يجهز 50 مليون جنيه لحسم ملف زيزو

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك يجهز 50 مليون جنيه لمنحها لـ أحمد سيد زيزو من أجل حسم ملف تجديد العقد، والمبلغ مقسم على مقدم تجديد العقد، بالإضافة لمنحة التعاقد.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "سيتم التواصل مع والد زيزو خلال الساعات المقبلة للاجتماع به من أجل تجديد العقد، وتم تجهيز الـ50 مليون جنيه".

وأضاف: "طبقا لما علمناه، فأن الزمالك سيدفع لـ زيزو ما بين (25 إلى 30 مليون جنيه) من خزينة النادي سنويًا، لكن عقد اللاعب في الموسم يصل لـ75 مليون جنيه، وهو ما سيتم إبلاغ اللاعب ووالده".

وواصل: "الزمالك سيعرض على زيزو جميع الأرقام المالية التي سيدفعها من خزينته بالإضافة للمبالغ التي سيتحملها رجال الاعمال، وسوف يسعى لضمان باقي مستحقاته السنوية بأي آلية، لكن الازمة سوف تظل مستمرة، إلا لو قام مسئولي الزمالك بحل الموضوع بشكل يرضي اللاعب ووالده".