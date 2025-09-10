قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أدعية تسدّد كل ديونك .. ردّدها بيقين يفرج الله همّك
اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقامة مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة
طارق أبو العينين : لاعبو المنتخب «رجالة» وحققنا المطلوب أمام بوركينا فاسو
وزير الخارجية يحذّر: سد النهضة غير شرعي.. ومصر تحتفظ بحق الدفاع عن مياهها
الجامعة العربية تحذر: عدوان إسرائيل على الدوحة يضع استقرار المنطقة على المحك
هجوم الدوحة يفجّر غضبًا في واشنطن: مستشارو ترامب مصدومون من ضربة إسرائيل
عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
سابقة خطيرة.. اتحاد العمال يندد بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية
اتحاد الكرة: نسعى لنقل مباراة مصر وجيبوتي إلى ستاد القاهرة
ميدو: حسام حسن عاشق لمصر وصاحب تاريخ كبير مع المنتخب.. وأنا بحب التوأم
إعلام عبري: إسرائيل لم تؤكد بعد تصفية قادة حماس في قطر
الدوحة تتوعد تل أبيب.. رئيس وزراء قطر يتهم نتنياهو بالهمجية وإسرائيل بممارسة «إرهاب دولة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة ببورفؤاد إلى 104 أسِرّة | صور

رعاية بورسعيد الصحية تعلن رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة بورفؤاد بزيادة ٦ أسرة
رعاية بورسعيد الصحية تعلن رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة بورفؤاد بزيادة ٦ أسرة
محمد الغزاوى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة ببورفؤاد التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد، وذلك بإضافة 6 أسرة حديثة، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 104 أسِرّة، في إطار خطط الهيئة للتوسع في خدمات الطوارئ وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

رعاية بورسعيد الصحية  تعلن رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة بورفؤاد بزيادة 6 أسرة

وأشارت الهيئة إلى أن تكلفة تجهيز السرير الواحد داخل العناية المركزة تصل إلى نحو 16 مليون جنيه.

وأكد الدكتور أحمد حسن، رئيس رعاية  بورسعيد الصحية، أن هذه الاستثمارات الكبيرة تعكس حرص الدولة المصرية على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية وفق أحدث معايير الجودة العالمية، وبما يضمن سرعة التدخل لإنقاذ حياة المرضى.

 وأضاف أن مستشفى الحياة بورفؤاد نجحت منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن في تقديم أكثر من 2.750 مليون خدمة طبية وعلاجية، تشمل العمليات وخدمات الطوارئ والفحوصات الطبية والمعملية، بما يعكس الدور المحوري للمستشفى كواحدة من بين 9 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة لقاطني محافظة بورسعيد وإقليم القناة.

وأوضح رئيس رعاية بورسعيد الصحية أن التوسع في خدمات العناية المركزة يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة، التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتحقيق أعلى درجات رضا المنتفعين، بما يتماشى مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جانبه، أضاف الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أن الشهر الماضي شهد انعقاد ورش عمل لجميع الإدارات للعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة بجميع مستشفيات الهيئة بفرع بورسعيد. وأكد أن ما تحقق من تطوير داخل مستشفى الحياة بورفؤاد يعكس التزام الهيئة بتحويل مستشفياتها إلى منشآت قادرة على تلبية جميع احتياجات المرضى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل داخل محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لزيادة معدلات الأمن الصحي وتعزيز تقديم خدمات تواكب التطور العالمي في الرعاية الحرجة والطارئة.

بورسعيد الرعاية الصحية العناية المركزة التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

تنسيق المرحلة الثالثة

رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ترشيحاتنا

الدكتور نادي عبد الله

أستاذ بالأزهر: الإيمان أوسع وأشمل من مجرد أداء الشعائر الدينية

كلمة نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: الخلايا الجذعية يمكن أن تغير مستقبل الطب.. صور

الدكتور محمود الهواري

محمود الهواري: العربية لغة سهلة وبسيطة والأسرة شريك أساسي في غرس حبها داخل الأبناء

بالصور

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد