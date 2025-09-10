زيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة ببورفؤاد إلى 104 أسِرّة | صور

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة ببورفؤاد التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد، وذلك بإضافة 6 أسرة حديثة، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 104 أسِرّة، في إطار خطط الهيئة للتوسع في خدمات الطوارئ وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الهيئة إلى أن تكلفة تجهيز السرير الواحد داخل العناية المركزة تصل إلى نحو 16 مليون جنيه.

وأكد الدكتور أحمد حسن، رئيس رعاية بورسعيد الصحية، أن هذه الاستثمارات الكبيرة تعكس حرص الدولة المصرية على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية وفق أحدث معايير الجودة العالمية، وبما يضمن سرعة التدخل لإنقاذ حياة المرضى.

وأضاف أن مستشفى الحياة بورفؤاد نجحت منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن في تقديم أكثر من 2.750 مليون خدمة طبية وعلاجية، تشمل العمليات وخدمات الطوارئ والفحوصات الطبية والمعملية، بما يعكس الدور المحوري للمستشفى كواحدة من بين 9 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة لقاطني محافظة بورسعيد وإقليم القناة.

وأوضح رئيس رعاية بورسعيد الصحية أن التوسع في خدمات العناية المركزة يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة، التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتحقيق أعلى درجات رضا المنتفعين، بما يتماشى مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جانبه، أضاف الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، أن الشهر الماضي شهد انعقاد ورش عمل لجميع الإدارات للعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة بجميع مستشفيات الهيئة بفرع بورسعيد. وأكد أن ما تحقق من تطوير داخل مستشفى الحياة بورفؤاد يعكس التزام الهيئة بتحويل مستشفياتها إلى منشآت قادرة على تلبية جميع احتياجات المرضى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل داخل محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لزيادة معدلات الأمن الصحي وتعزيز تقديم خدمات تواكب التطور العالمي في الرعاية الحرجة والطارئة.