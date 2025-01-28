توقعات برفع السعودية سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في مارس

تشير تقديرات إلى أن السعودية تتجه إلى رفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى آسيا في مارس المقبل بمقدار دولارين للبرميل على أساس شهري.

ويُتوقع أن ترفع شركة "أرامكو السعودية" العلاوة السعرية لخامها العربي الخفيف المتجه إلى آسيا في مارس لتصل إلى 3.5 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي المرجعيين، مقارنة مع 1.5 دولار للبرميل في فبراير، بحسب أوسط التقديرات في مسح أجرته "بلومبرغ" شمل 5 تجار ومصافي تكرير.

كانت شركة النفط السعودية العملاقة رفعت العلاوة السعرية للمشترين في آسيا تسليم فبراير بواقع 60 سنتاً، وذلك مقارنة مع توقعات بزيادة 10 سنتات فقط في مسح "بلومبرغ".

واستقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن تراجعت قرابة 2% في جلسة متقلبة يوم الإثنين عقب أن عزز الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوقعات بزيادة مزمعة للرسوم الجمركية مما أضاف المزيد من المخاطر للتجارة العالمية.

جرى تداول برنت قرب 77 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 73 دولاراً للبرميل.