محافظ المنوفية يحيل المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة



أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها ، لإصدارهم ترخيص بناء خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقانون والتعدي على الرقعة الزراعية بالعمد بناحية ميت خاقان ، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من رئيس حي شرق شبين الكوم .



حيث تبين من خلال المرور الميداني رصد حالة بناء مخالف بناحية ميت خاقان ، وبمراجعة وفحص المستندات تبين قيام المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق بإصدار ترخيص بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ببناء أرضي وأربعة أدوار علوية ، رغم أن موقع الترخيص أرض زراعية خارج الحيز العمراني ، وبمراجعة المركز التكنولوجي تبين عدم تقديم المواطن أي طلبات تصالح حتى تاريخه ، وهو ما يشير إلى عدم امانة المختصين ووجود تواطؤ بينهم وبين المواطن الصادر لصالحه الترخيص ، كونهم غير مختصين بإصدار تلك التراخيص على أرض خارج الحيز العمر انى بدون موافقة الزراعة بالمخالفة للقانون ، مما ترتب عليه تحقيق نفع ومصلحة شخصية مكنته من البناء المخالف ، وتم تحرير محضر إثبات حالة للمخالفة .



هذا وقد أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .