تأجيل رحلة أتلتيكو مدريد إلى سالزبورج بسبب الأحوال الجوية السيئة

اضطرت الظروف الجوية السيئة، المصحوبة برياح قوية في مدينة سالزبورج النمساوية، إلى تأجيل رحلة فريق أتلتيكو مدريد التي كانت مقررة صباح الثلاثاء، وذلك بحسب ما أعلنته مصادر داخل النادي الإسباني.

تعديل في الجدول الزمني للفريق

كان من المفترض أن تقلع رحلة الفريق إلى سالزبورج في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث كان من المخطط أن يجري الفريق تدريبه الأخير على ملعب "رد بول أرينا"، بالإضافة إلى عقد المؤتمر الصحفي لمدرب الفريق دييجو سيميوني وأحد اللاعبين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

إلا أن هذه الترتيبات تغيرت بسبب العوامل الجوية، ما دفع الفريق إلى إجراء تعديل شامل في جدوله الزمني. وبدلاً من السفر صباحًا، قرر النادي إقامة حصة تدريبية صباحية في مركزه الرياضي في "ماخاداوندا" بمدريد في الساعة الحادية عشرة والنصف، على أن تقلع الرحلة إلى سالزبورج في الساعة الخامسة مساءً.

ترتيبات جديدة في سالزبورج

وفقًا للتعديلات الجديدة، سيعقد المؤتمر الصحفي لدييجو سيميوني وممثل عن اللاعبين عند وصول الفريق في الساعة الثامنة مساءً، على ملعب "رد بول أرينا"، استعدادًا لمباراة الأربعاء المرتقبة ضد فريق سالزبورج في الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

موقف أتلتيكو مدريد في البطولة

يخوض أتلتيكو مدريد المباراة وسط منافسة شرسة لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16 ضمن أفضل ثمانية فرق في التصنيف، حيث يحتل الفريق المركز الخامس حاليًا.

أهمية المباراة

تمثل المباراة أهمية كبيرة لفريق المدرب دييجو سيميوني، إذ يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في مواصلة مشواره الأوروبي، خاصة وأن الفريق يتطلع للظهور بشكل قوي في البطولة التي تعتبر أحد أهم أهداف النادي هذا الموسم.

هذه التحديات تضيف مزيدًا من الإثارة والترقب إلى المباراة، في ظل رغبة الفريق في تجاوز العقبات، سواء داخل الملعب أو خارجه.