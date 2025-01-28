أسامة كمال: الشعب الفلسطينى فرض إرادته بالصمود والتمسك بالأرض

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة بدأت، مئات الآلاف منهم يسيرون فى شارع الرشيد لمسافة لا تقل عن 7 كيلومترات وأحيانا تصل إلى 15 كيلومتر، ده الشعب الفلسطينى اللى فرض إرادته بالصمود والتمسك بالأرض.

وقال أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وجهت الشكر للدول والمنظمات الإقليمية والدولية، التى رفضت مخططات التهجير للشعب الفلسطينى، مؤكدة أنه تطهير عرقى ومحاولة لخلق فوضى سياسية وأمنية وضرب أمن المنطقة والعالم.

وتابع مقدم برنامج “مساء دي أم سي”، أن أعتقد أن رأى الرئيس السيسي واضح، ترجمه واسمعه"، وعرض جانبا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلالها رفض مصر القاطع لعملية التهجير، واعتبره خط أحمر.