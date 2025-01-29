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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

على طريقة رولز رويس.. هواوي تطرح سيارتها الكهربائية الجديدة

على طريقة رولز رويس.. هواوي تطرح سيارتها الجديدة
على طريقة رولز رويس.. هواوي تطرح سيارتها الجديدة
قسم التكنولوجيا
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دشنت شركتا هواوي وجاك الصينيتان سيارة سيدان كهربائية فخمة على غرار سيارات رولز رويس الفارهة، وحملت السيارة إسم Maextro S800.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، رغم أن سيارة Maextro S800 تصنف من فئة لبسيدان الكبيرة، إلا أنه تستطيع المناورة في الأماكن الضيقة بكل سهولة.

على طريقة رولز رويس.. هواوي تطرح سيارتها الجديدة

تعمل سيارة Maextro S800 البالغ طولها 5.5 متر بثلاثة محركات كهربائية، توفر قوة 852 حصانًا، مع نظام الدفع الرباعي.

كما أن سيارة Maextro S800 تمتلك نظام توجيه جديد يتيح للعجلات الخلفية الدوران حتى 16 درجة في نفس اتجاه العجلات الأمامية، وبالتالي الجركة بشكل جانبي، وي ميزة لا تتوافر في سيارات كثير منافسة من نفس الفئة.

على طريقة رولز رويس.. هواوي تطرح سيارتها الجديدة

على سبيل المثال مرسيدس بنز EQS تصل درجة دوران العجلات الخلفية حتى 10 درجات، بينما رولز رويس سبكتر حوالي 5 درجات.

ويبدو أن هواوي تعتمد في الترويج لسيارتها على ميزة السير الجديدة، التي تتيح لسيارة Maextro S800 بتخطي المنعطفات الضيقة، وكذلك ركن السيارة في أضيق الأماكن بكل سهولة.

على طريقة رولز رويس.. هواوي تطرح سيارتها الجديدة

ستظهر سيارة هواوي الجديدة Maextro S800 في السوق الصيني أولاً مقابل سعر 122.600 يورو، مع موديلات أخرى مثل Aito وLuxeed وStelato.

على طريقة رولز رويس.. هواوي تطرح سيارتها الجديدة
هواوي سيارات كهربائية جاك Maextro S800 سيارة هواوي

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