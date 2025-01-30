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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

حمو بيكا في المزيكا.. خالد سرحان يسخر من نمبر وان

خالد سرحان
خالد سرحان
كريم ناصر
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شارك الفنان خالد سرحان عبر حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو ساخرا يرد من خلاله على الفنان محمد رمضان، وهو يطرح نفس سؤال الأخير على تطبيق الذكاء الاصطناعي قائلا: “مين نمبر وان فى الوطن العربي فى التمثيل والموسيقى؟”.

وجاء الرد: “خالد سرحان فى التمثيل وحمو بيكا فى المزيكا”.

وعلق خالد سرحان على الإجابة بطريقة ساخرة: “تقدر تقول غير كده؟”، ليرد التطبيق: “انت اللي قايلي أقول كده.. أي حد يقدر يقولي إجابات وأجاوبه عادي ويصور فيديو”، ليعلق: “الله يفضحك”.

وأثار هذا الفيديو جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين سرعان ما تداولوه، واعتقدوا أن خالد سرحان يسخر من محمد رمضان بمقولة “مين نمبر وان فى مصر؟”.

https://youtube.com/shorts/JcqoWcm515Y

محمد رمضان حمو بيكا الذكاء الاصطناعي خالد سرحان نمبروان

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