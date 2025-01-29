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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إطلاق شركة Towns & Seas لتطوير مشاريع عقارية متكاملة وفاخرة

مداد العقارية
مداد العقارية
أحمد عبد القوى
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أعلنت شركة Towns & Seas عن انطلاق رحلتها لتطوير مشاريع عقارية متميزة ومتعددة الاستخدامات.

وتستهدف الشركة إنشاء مجتمعات متكاملة تجمع بين التراث الثقافي والتكنولوجيا الحديثة. وتسعى الشركة، بقيادة المهندس محمد الحداد، مؤسسها ورئيسها التنفيذي، إلى تلبية تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال رؤية مبتكرة تعتمد على المزج بين الثقافات والتصاميم العصرية.

تتوسع Towns & Seas في أسواق رئيسية وواعدة تشمل مصر، الإمارات، السعودية، وأوروبا، بهدف تقديم مشروعات ترتقي بمعايير التطوير العقاري. تعتزم الشركة تطوير وجهات عقارية متعددة الاستخدامات تشمل قطاعات سكنية، تجارية، إدارية، وترفيهية، مع التركيز على خلق بيئة تفاعلية تُثري تجربة السكان والزوار. 

وتولي الشركة أهمية كبيرة لتصميم مجتمعات مستدامة تجمع بين المساحات الخضراء والتكنولوجيا الذكية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة.

وفي هذا السياق، أعرب المهندس محمد الحداد عن رؤيته قائلاً: "في Towns & Seas، نرى أن العقار ليس مجرد بناء أو استثمار مادي، بل هو تجربة حياة متكاملة تجمع بين الرفاهية والابتكار. نحن نصمم مجتمعات تقدم قيمة مضافة لحياة سكانها، حيث يلتقي التراث بالحداثة في كل تفاصيل المشروع."

وأضاف المهندس محمد الحداد: "إطلاق أول مشاريعنا في مصر هو نقطة البداية لتحقيق رؤيتنا الطموحة بأن نصبح أحد رواد التطوير العقاري على المستوى الإقليمي والعالمي.

وتابع: نلتزم بتقديم مشاريع متكاملة تحتضن التصميم العصري والمساحات الخضراء، لتوفير بيئة معيشية مستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة."

تستند استراتيجية Towns & Seas إلى نموذج أعمال متكامل قائم على التعاون مع مجموعة من الخبراء العالميين والشركات الرائدة في مجالات التخطيط والتصميم والبناء. ومن خلال هذه الشراكات، تهدف الشركة إلى تطوير مشروعات تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم النمو المستدام في القطاع العقاري.

ويُتوقع أن تصبح Towns & Seas واحدة من العلامات الفارقة في تطوير العقارات بالمنطقة، حيث تسعى إلى رسم ملامح جديدة للتطوير العقاري تجمع بين الابتكار والاستدامة.

شركة عقار مداد

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