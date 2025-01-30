حملات مكثفة ومتابعة ميدانية لضمان الانضباط في حي منشأة ناصر

قاد رئيس حي منشأة ناصر، عبد العزيز عامر، سلسلة من الحملات المكثفةم التي تهدف إلى التصدي لكافة أشكال المخالفات والتجاوزات في مختلف مناطق الحي، في إطار جهود حي منشأة ناصر لتعزيز الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات إزالة الإشغالات والنظافة

وقد شملت هذه الحملات، التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسيد اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، رفع الإشغالات من الشوارع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات.

تم تنفيذ حملات تنظيف مكثفة في منطقة مزلقان الدويقة، والتي شملت رفع الإشغالات وتنظيف الشوارع، إلى جانب عدد من الحملات في مناطق أخرى بنطاق الحي.

وقد رافق رئيس الحي في هذه الحملات رجال شرطة المرافق والإدارات التنفيذية المعنية.

إصلاحات مهمة وتحسين الخدمات

وفي إطار اهتمامه المتواصل بتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، توجه عبد العزيز عامر إلى منطقة سوزان مبارك لمتابعة عملية إصلاح خط المياه في المنطقة، مؤكداً على ضرورة التعامل الفوري مع أي شكوى قد ترد من المواطنين والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

تأتي هذه الجهود استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تذليل كافة المشكلات التي قد تؤثر على مصالح المواطنين.

متابعة مستمرة لضمان حقوق المواطنين

وفي سياق متصل، حرص رئيس الحي على متابعة أعمال لجنة التسكين في منطقة مساكن الحرفيين، حيث توجه برفقة أعضاء اللجنة لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالتسكين والتأكد من تنفيذها بشكل مباشر، لضمان حقوق المواطنين في الحي.

لفتة إنسانية لمساعدة سيدة مريضة

وفي لفتة إنسانية، وخلال مروره بالمركز التكنولوجي في الحي لتلقي طلبات المواطنين، لاحظ رئيس الحي وجود سيدة مريضة غير قادرة على التحرك وتحتاج لتقديم طلب.

وعلى الفور، وجه بحضور موظفي المركز التكنولوجي إلى بوابة الحي لتلقي طلب السيدة وإنهاء الإجراءات اللازمة لها فوراً.

تأتي هذه اللفتة لتؤكد حرص رئيس الحي على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة الأوقات.

تواصل مستمر لخدمة المواطن

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية مستمرة تهدف إلى ضمان راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتؤكد التزام القيادة المحلية في حي منشأة ناصر بتوفير بيئة آمنة ونظيفة، والعمل على حل أي مشكلات قد تؤثر سلباً على حياة المواطنين، وذلك من خلال تواجد ميداني دائم من القيادات التنفيذية والتواصل المستمر مع سكان الحي.