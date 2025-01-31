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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات الضيقة بالبداري

تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات الضيقة بمدينة البداري
تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات الضيقة بمدينة البداري
إيهاب عمر
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أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الحارات والشوارع الضيقة بمدينة البداري والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف لها مشيراً إلى العمل على رفع كفاءة الشوارع والميادين وإضفاء شكلاً جمالياً وحضارياً والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز تواصل أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات الضيقة بمدينة البداري وذلك عقب الإنتهاء من أعمال إزالة الإشغالات ورفع المعوقات والمخلفات وتمهيد وتسوية الطريق بإستخدام معدات الوحدة المحلية للمركز على أن يتم متابعة مراحل العمل حتى نهو تلك الأعمال طبقاً للجدول الزمني المقرر لافتاً إلى إستكمال باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها وفقاً للخطة الموضوعة لتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم مشيراً إلى إستمرار تطوير الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بالمراكز والأحياء وفقاً للإمكانات المتاحة وطبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات  على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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