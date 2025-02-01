بيطرى الشرقية ينظم احتفالية لتكريم أكفأ وحدة لعام 2024

أكد المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجيتها، مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال محافظ الشرقية إن مديرية الطب البيطري، برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، نظمت احتفالية لتكريم أكفأ وحدة بيطرية لعام 2024م، وذلك فى إطار دعم وتحفيز أصحاب الأداء المتميز، وخلق روح المنافسة وجعلهم فى سباق دائم لتقديم أفضل ما لديهم لصالح العمل، وذلك بحضور كل من الدكتورة شهيرة حنفى، مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية، وحضور وكيل وزارة الزراعة المهندس عماد جنجن، والدكتور محمد الصالحى، نائب مجلس الشيوخ، ومديرى الإدارات الداخلية ومديرى الإدارات الخارجية بالمديرية وشركاء النجاح من المجتمع المدني.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تكريم وحدة الصوالح بإدارة فاقوس البيطرية بالمركز الأول، ووحدة سنجها إدارة كفر صقر البيطرية بالمركز الثانى، ووحدة شبر النخلة بإدارة بلبيس البيطرية، ووحدة شلشلمون بإدارة منيا القمح البيطرية بالمركز الرابع، ووحدة وأنشاص الرمل بإدارة مشتول السوق البيطرية بالمركز الخامس، وأيضاً تم تكريم وحدتى “ابنى بيتك” إدارة العاشر من رمضان البيطرية، ووحدة بنى عباد ادارة مركز الزقازيق البيطرية بجائزة شرفية.