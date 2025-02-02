مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-2 -2025 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 2 فبراير 2025 إقامة عدد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات المحلية والعالمية، حيث تُقام منافسات قوية في الدوريات الأوروبية والمصرية.

من أبرز هذه المباريات مواجهة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وقمة ميلان ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس:

الموعد: 4:00 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1.

برينتفورد ضد توتنهام:

الموعد: 4:00 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 2.

آرسنال ضد مانشستر سيتي:

الموعد: 6:30 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس:

الموعد: 3:00 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 3.

فالنسيا ضد سيلتا فيجو:

الموعد: 5:15 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 6.

أوساسونا ضد ريال سوسيداد:

الموعد: 7:30 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 3.

ريال بيتيس ضد أتلتيك بيلباو:

الموعد: 10:00 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:

يوفنتوس ضد إمبولي:

الموعد: 1:30 ظهرًا.

القناة الناقلة: AD SPORTS Premium 1.

فيورنتينا ضد جنوى:

الموعد: 4:00 مساءً.

القناة الناقلة: AD SPORTS Premium 1.

ميلان ضد إنتر ميلان:

الموعد: 7:00 مساءً.

القناة الناقلة: AD SPORTS Premium 1.

روما ضد نابولي:

الموعد: 9:45 مساءً.

القناة الناقلة: AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:

آينتراخت فرانكفورت ضد فولفسبورج:

الموعد: 4:30 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 5.

باير ليفركوزن ضد هوفنهايم:

الموعد: 6:30 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:

تولوز ضد نيس:

الموعد: 4:00 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 4.

ستاد ريمس ضد نانت:

الموعد: 6:15 مساءً.

القناة الناقلة: beIN SPORTS XTRA 1.

أنجيه ضد لوهافر:

الموعد: 6:15 مساءً.

القناة الناقلة: beIN SPORTS XTRA 2.

رين ضد ستراسبورج:

الموعد: 6:15 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 4.

مارسيليا ضد ليون:

الموعد: 9:45 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة:

سيراميكا كليوباترا ضد سموحة:

الموعد: 4:00 مساءً.

القناة الناقلة: 2 on time sport.

مودرن سبورت ضد الأهلي:

الموعد: 7:00 مساءً.

القناة الناقلة: 1 on time sport.