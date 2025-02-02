بنسبة 75.8%.. محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وبلغت النسبة العامة للنجاح 75.87%، وقد تقدم للامتحان 64 ألف و 812للنظامي حضر منهم 64 ألف و 330 طالباً للنظامي، وتقدم لامتحان المنازل 826 حضر منهم 764 طالباً.

وبلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 76.52% ، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 83.3 % ، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى 88 %.

وهنأ محافظ بني سويف الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مشيرا إلى أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نُصب أعينهم، لاسيما أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جهتها أوضحت أمل الهواري وكيل الوزارة أن إدارة تعليم شرق بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 81.74 % ثم إدارة غرب بني سويف في المركز الثاني بنسبة 76.49% ، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 76.06% ، وفي المركز الرابع إدارة سمسطا بنسبة 76.02% ، وإدارة الواسطى في المركز الخامس بنسبة 75.84% ، وفي المركز السادس ببا 75.26 % وفي المركز السابع إدارة الفشن بنسبة 74.71% ، وفي المركز الثامن إدارة اهناسيا بنسبة 71.32%

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024/2025 ،جرى عقدها في الفترة من 18 إلي 23 يناير الماضي ، إذ تقدم للامتحانات أكثر من 64 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 320 لجنة على مستوى مدارس إدارات التعليم بالمحافظة.