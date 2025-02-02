«فسخت خطوبتها وطلعت السما».. لماذا ألقت موظفة المقطم نفسها من الشرفة؟

تفاصيل مؤثرة ومأساوية في حادث وفاة موظفة المقطم، التي لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها التي لحقت بها إثر سقوطها من الطابق الرابع في منزل أسرتها بمنطقة المقطم.

القصة الكاملة لحادث موظفة المقطم

حادث وفاة موظفة المقطم وقع في شارع طلائع المستقبل المتفرع من شارع 9 في المقطم، حيث ألقت الفتاة بنفسها من الطابق الرابع وسقطت جثة هامدة جراء إصابتها بـ كسور وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

الفتاة تعمل موظفة في أحد البنوك الشهيرة ومرت بأزمة نفسية بعد فسخ خطبتها منذ فترة، فقامت بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع بمنزل أسرتها لتسقط جثة هامدة في الشارع.

وذكرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن المتوفاة تعمل موظفة في أحد البنوك وفسخت خطوبتها قبل فترة من الواقعة، وهو السبب في تأثرها بأزمة نفسية قامت بعدها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع.

وبسؤال أسرة فتاة المقطم المتوفاة، أكدوا عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأن الواقعة بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب فسخ خطوبتها منذ فترة، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وكان اللواء طارق راشد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بأن فتاة لفظت أنفاسها الأخيرة إثر سقوطها من الطابق الثالث بأحد العقارات بشارع 9، بمنطقة المقطم، محافظة القاهرة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم، مفاده ورود إشارة من المستشفى العام، بوقوع حادث سقوط فتاة من علو، بشارع طلائع المستقبل، المتفرع من شارع 9، نطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة؛ تبين سقوط فتاة من الطابق الرابع، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بجراحها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال أسرة الفتاة وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.