رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس |ظهرت الآن في 8 محافظات

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة القاهرة

اعتمد الدكور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٧٢.٩٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٣٥٧ طالب وطالبة حضر ١٩٥٣١٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٢٤٦٥ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس لطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٩ % ، ونتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس للطلاب المكفوفين بنسبة نجاح ٨٦.٥ % ، ونتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس لطلاب المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٤.٤٣ % ، ونتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس لطلاب المدارس الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٦.٠٩ % ، ونتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس لطلاب المدارس الإعدادية الرياضية ٥٨.٥٩% .

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس اليوم عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الجيزة

إعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ونتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

وفي نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الجيزة ، بلغت نسبة نجاح الطلاب 85.90 % حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالب وطالبة من إجمالى عدد 204325 متقدم للإمتحانات حضر منهم 203435 .

كما أكدت نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الجيزة ، أنه قد بلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى 98.39% بعد تجاوز 244 طالب وطالبة للحد الأدنى من إجمالى 271 متقدم للإمتحانات حضر منهم 248 طالب وطالبة ، كما بلغت نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز عدد 62 طالب وطالبة للحد الأدنى .

وكذا بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس لمدارس المكفوفين 100% حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للإمتحانات والبالغ عددهم 22 طالب وطالبة للحد الأدنى.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الجيزة ،يمكن الوصول إليه عبر الموقع الالكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net/

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول "إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدقهلية" للعام الدراسي 2024/2025 م وذلك بنسبة نجاح 89.4 % .

و في نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الدقهلية ، بلغ 126 آلاف و294 طالبا وطالبة، وأن متوسط الحاصلين على 50% فأكثر من المجموع الكلي 112 ألف و937 طالبا وطالبة.

أما عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الدقهلية فيمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة السويس

اعتمد اللواء أح/ طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت ٨٥,٣٪؜

ويمكن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة السويس الآن من خلال الضغط على

https://natiga.edusuez.com/natiga/prep3/

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الوادي الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٩٣.٩%

وأفادت احصائيات نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الوادي الجديد بأنه قد تقدم للامتحانات عدد ٥١٥٠ طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم ٤٨٢٢ طالب وتغيب ١٣ طالب، فيما حصل على الدرجة النهائية ٣٠ طالب. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادي المهني والمكفوفين ١٠٠%.

وبحسب ما تم إعلانه رسميا يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الوادي الجديد من خلال الضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الاسكندرية

اعتمد الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت84,2 %

وبحسب احصائيات نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الاسكندرية ، بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 113883 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 112996 طالباً وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50 % فأكثر بلغ 95155 طالب وطالبة، وذلك بحضور الدكتور/ عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

ويمكن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الاسكندرية من خلال الضغط على http://www.alex-edu.com/

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة بورسعيد

اعتمد اللواء أركان حرب / محب حبشي محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 74,5 %

و وفقا لاحصائيات نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة بورسعيد ، بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 14792 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 14774 طالباً وطالبة، أما إجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 11011 طالب وطالبة

أما عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة بورسعيد الذي تم إعلانه رسميا فهو https://service.portsaid.gov.eg/e3dadyaNatega/natega.aspx

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وبلغت النسبة العامة للنجاح 75.87%، وقد تقدم للامتحان 64 ألف و 812 للنظامي حضر منهم 64 ألف و 330 طالباً للنظامي، وتقدم لامتحان المنازل 826 حضر منهم 764 طالباً.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة بني سويف لطلاب الإعدادية العامة المهنية 76.52% ، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 83.3 % ، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى 88 %.