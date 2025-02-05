شرط والد زيزو للتجديد للزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي إسلام صادق عن شرط والد نجم الزمالك أحمد سيد زيزو للتجديد نجلة لنادي الزمالك عن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب إسلام صادق : والد زيزو يشترط الحصول على 21 مليون جنيه قيمة العمولة في حالة تجديد نجله مع الزمالك ..واللاعب يتمسك بالحصول على 210 مليون جنيه في 3 مواسم !

مباراة الزمالك والإسماعيلي تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.