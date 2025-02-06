ضمان صحة المواطنين .. الدولة توفر اللقاحات بكميات كافية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار التزام الدولة بتوفير اللقاحات لجميع الفئات المستحقة، لاسيما الأطفال والفئات الأكثرعرضة للمخاطر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة، الأربعاء، مع الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) سانيا نيشتار؛ لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك في دعم القطاع الصحي وتعزيز الشراكة بمجال توفير اللقاحات، بحضور مدير المشاركة البرمجية والاستراتيجية في الاتحاد الإفريقي ريتشارد ميهيجو.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار إن الاجتماع يُعد فرصة هامة لبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يضمن توفير اللقاحات بشكل مستدام، ويعزز قدرات التصنيع المحلي ودعم الجهود الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات في إفريقيا، وتعزيز وصولها العادل إلى جميع الفئات المستهدفة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه (GAVI) في دعم برامج التطعيمات.

واستعرض وزير الصحة - خلال الاجتماع - إنجازات مصر بمجال التطعيمات وجهودها في مكافحة الأمراض المعدية، مؤكدًا أهمية التعاون مع GAVI لضمان استدامة توفير اللقاحات وتحسين البنية التحتية الصحية.

وأشار إلى الدور المحوري لأنظمة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الصحة العامة، منوهًا بأنها تُعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أنها أولوية قصوى في استراتيجية تطوير القطاع الصحي بمصر.

من جانبها..هنأت الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين سانيا نيشتار، وزير الصحة والسكان على استضافة مصر للمنتدى الثاني لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية في إفريقيا، وثمنت جهود مصر في تطوير المنظومة الصحية، مؤكدة أن مصر حققت إنجازات كبيرة في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز برامج التطعيمات ، وأثنت على جهود الحكومة في تمكين المرأة.

وأشادت بجهود مصر في توطين صناعة اللقاحات، حيث أن هذا التوجه يعزز القدرة على تحقيق الأمن الصحي على المستويين المحلي والإقليمي، لافتة إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر مما يجعلها مركزًا رئيسيًا في إنتاج وتوزيع اللقاحات لدول القارة الإفريقية.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، كما دعا وزير الصحة سانيا نيشتار لزيارة عدد من المنشآت الطبية ومصانع الأدوية المصرية.