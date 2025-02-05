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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتجنب آثار البرودة على زراعات الخضر.. 3 توصيات هامة يجب مراعاتها

الفول
الفول
شيماء مجدي

نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات لتوعية مزارعي محصولي القمح والفول البلدي، بالتوصيات الواجب اتباعها لزيادة إنتاجية المحصول، وتجنب الآثار السلبية لموجات الصقيع والبرودة على النبات خلال هذه الفترة، وذلك من خلال خبراء مركز البحوث الزراعية.

يأتي ذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لنشر الوعي لدى المزارعين والمواطنين، والتواصل الجيد والمباشر معهم لدعم جهود الإرشاد الزراعي بإستخدام التكنولوجيات الحديثة والوسائط المتعددة، بجانب الحملات الإرشادية والمرور الدوري على الحقول لتقديم الدعم الفني للمزارعين.
وشملت الإجراءات 3 توصيات هامة لتجنب الآثار السلبية لموجات البرودة والصقيع على محاصيل الخضر، كالتالي:
١- يجب الإهتمام بالري جيدا واعطاء رية على الحامي لعدم حدوث جليد على النبات.
٢- يوصى بالرش بالكبريت الميكروني او التعفير بالكبريت.
٣- يجب رش العناصر الغذائية مثل: منقوع الفسفور، البوتاسيوم، سترات البوتاسيوم.


وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه بإطلاق حملة لتوعية المزارعين بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، حيث ينفذ الحملة مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.

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