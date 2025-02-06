حدث ليلا| الصين ردًا على ترامب: فلسطين يحكمها شعبها..الجيش الأمريكي لم يتلق طلبًا رسميًا من ترامب لإرسال قوات إلى غزة

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

ياريت دفنتي لا تعلن.. منشور مفاجئ لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

كتب الفنان وائل عبد العزيز -شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز- منشورا مطولا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فاجئ فيه متابعيه بإعلان وصيته بسبب أزمة نفسية يعانيها.



نتنياهو: سكان غزة "يجب" أن يغادروا لمتابعة تنفيذ خطة ترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء إنه يتعين متابعة فكرة السماح لسكان غزة بالمغادرة وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طرحها.



وزير الدفاع الأمريكي: جميع الخيارات بشأن غزة مطروحة على الطاولة

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس، إنه يفضل عدم نشر قوات أمريكية في قطاع غزة لكن لا يستبعد هذا الخيار عندما يفكر الرئيس دونالد ترامب خارج الصندوق.





صحيفة: الجيش الأمريكي لم يتلق طلبًا رسميًا من ترامب لإرسال قوات إلى غزة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الأربعاء، إن هيئة الأركان المشتركة لم تتلق حتى الآن طلبا رسميًا من البيت الأبيض لصياغة خطة لإرسال قوات إلى غزة.



الصين ردًا على ترامب: فلسطين يحكمها شعبها.. ونعارض التهجير القسري

ذكر لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن الصين تؤمن دوما بأن مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" هو المبدأ الأساسي لحكم غزة فيما بعد الحرب.



إجراءات قانونية.. موقف الزمالك من استخدام "تي شيرت" الفريق بمعرض أزياء في ألمانيا

شارك الدكتور مدحت العدل في ندوة بعنوان "مستقبل الملكية الفكرية في مصر" التي أقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب .



بعد قيده رسميًا مع الأهلي.. معلول يُفجّر مفاجأة بشأن عودته للملاعب

فجّر الدولي التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة بشأن عودته للملاعب خلال الفترة المقبلة.



تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم .. اعرف الكيلو وصل كام

تبحث ربات البيوت يوميا عن أسعار الدواجن والتى شهدت مؤخرا انخفاضا واضحا مقارنة بالفترات الماضية التى وصل فيها سعر كيلو الدواجن البيضاء 91 جنيهًا بالمزرعة ليصل سعر الكيلو بالأسواق إلي 100 جنيهًا.



سعر الذهب الآن .. مفاجأة في عيار 21 وهذه أسعار السبائك والجنيه

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرّائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الاربعاء 5-2-2024، حيث شهدت أسواق الصاغة ارتفاعًا في الأسعار، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".



رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال التعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

