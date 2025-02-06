أخبار الفن| علي قدورة: عمري ما هرجع أغني تاني ..القصة الكاملة لأزمة أصالة وطارق العريان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية

«عمري ما هرجع أغني تاني و«التيك توك» بقى شغلة أي حد»|أبرز تصريحات علي قدورة

تصدّر مطرب المهرجانات علي قدورة تريند السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحاته خلال لقائه ببرنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل ، حيث أكد قدورة أنه لم يفكر فى العودة للغناء مرة أخرى وأنه شعر بالراحة أكثر بعد التقرب إلى ربنا والالتزام بالصلاة والعبادة

بسبب حقوق النشر| القصة الكاملة لأزمة أصالة وطارق العريان على أغنية 60 دقيقة

تصدر اسم الفنانة أصالة تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد حذف أغنيتها ٦٠ دقيقة من قبل طليقها المخرج طارق العريان بسبب مطالبته لحقوق النشر كما تداول

رمضان 2025.. watch it تطرح البوستر الترويجي لشحصية منذر رياحنة في "حكيم باشا

طرحت منصة watch it البوستر الترويجي للفنان منذر رياحنة ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا،والذى م المقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥.

بطولة أحمد فهمي ونجلاء بدر.. عرض مسلسل "في لحظة" في رمضان على هذه المنصة

أعلنت منصة TOD، عن إطلاق مسلسلها الجديد "في لحظة", وهو دراما مشوقة تجمع بين الرومانسية والانتقام ، على مدار 30 حلقة،خلال شهر رمضان



