ملحن شهير يتهم شخصا بالاعتداء عليه وتحطيم سيارته بالدقي

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام الملحن أحمد طارق يحيى، لقائد سيارة بالاعتداء عليه، والتسبب في إحداث تلفيات بسيارته، بسبب خلاف على أولوية المرور بالدقي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تقدم الملحن أحمد طارق يحيى، نجل طارق يحيى نجم الزمالك السابق، ببلاغ لقسم شرطة الدقي، اتهم فيه قائد سيارة ملاكي بالتشاجر معه، وذكر أن مشادة كلامية نشبت بينهما، لخلاف متعلق بأولوية المرور، واعتدى المتهم عليه، وتسبب في تلفيات بسيارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.