محافظ الوادي الجديد: تسهيل إجراءات إتمام تعاقدات معلمي الحصة الجدد بالأزهر

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن موافقة قطاع الأزهر الشريف على مطلب المقبولين للعمل بالحصة في المعاهد الأزهرية بالمحافظة، وفقًا للشروط التي حددها وأعلن عنها الأزهر الشريف لسد العجز في بعض التخصصات، وذلك بانتقال المسئول المختص بالأمر إلى مركزي الداخلة والفرافرة لتوفيع العقود واستكمال الإجراءات الإدارية بديلًا عن سفرهم إلى الخارجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتيسير على المقبولين.

وأكدت المحافظة فى بيان لها التنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، وتحديد التواجد كالآتي:

🔸️ مركز الخارجة يوم السبت المقبل، 8 فبراير .

🔸️مركز الداخلة يوم الأحد، 9 فبراير .

🔸️مركز الفرافرة يوم الإثنين، 10 فبراير .

وتم إخطار الإدارات الأزهرية والتنسيق لذلك؛ تخفيفًا على أبناء المحافظة وتيسيرًا لإجراءات استلام العمل.