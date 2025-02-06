برشلونة يكتسح فالنسيا برباعية خلال الشوط الأول في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

أنهي فريق برشلونة الشوط الاول أمام فالنسيا متقدما برباعية نظيفة ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتقدم فريق برشلونة بهدف سريعا علي منافسه فالنسيا الإسباني ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وجاء هدف برشلونة في الدقيقة الرابعة بعد هجمة منظمة من لاعبي برشلونة بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فيران توريس بتسديدة مباغتة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 18 عزز توريس تقدم فريقه بهدف ثاني جاء، بعد تسديدة قوية عن فيران توريس بعد التواجد بمكان جيد في الوقت المناسب لمتابعة تسديدة مرتدة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 23 أحرز بيدري الهدف الثالث، وجاء الهدف بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق بيدري استغلها فيرمين لوبيز وأطلق تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 31، سجل توريس الهدف الرابع لبرشلونة والثالث له ،وجاء الهدف تمريرة بينية عن طريق رافينيا إلى داخل منطقة الجزاء حيث تمكن فيران توريس من السيطرة عليها وأطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

يأتي هذا اللقاء بعد تأهل برشلونة إلى هذا الدور بفوزه الكاسح على ريال بيتيس بنتيجة (5-1)، بينما تأهل فالنسيا بعد تفوقه على أورينسي بهدفين نظيفين.