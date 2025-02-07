رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 في 21 محافظة ..ظهرت الآن

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة القاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ننتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح 72.94%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 199357 طالبا وطالبة، حضر 195316 طالبا وطالبة ونجح منهم 142465 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 لطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٩%، ونتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للطلاب المكفوفين بنسبة نجاح ٨٦.٥%، ونتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 لطلاب المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٤.٤٣%، ونتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 لطلاب المدارس الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٦.٠٩%، ونتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 لطلاب المدارس الإعدادية الرياضية ٥٨.٥٩%.

أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

وفي نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الجيزة، بلغت نسبة نجاح الطلاب 85.90%، حيث تجاوز الحد الأدنى 174745 طالبا وطالبة من إجمالى 204325 متقدما للامتحانات حضر منهم 203435.

كما أكدت نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الجيزة، أن نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى بلغت 98.39% بعد تجاوز 244 طالبا وطالبة للحد الأدنى من إجمالى 271 متقدما للامتحانات حضر منهم 248 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع 100%، حيث تجاوز 62 طالب وطالبة للحد الأدنى.

وكذا بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 لمدارس المكفوفين 100%، حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 22 طالبا وطالبة للحد الأدنى.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الجيزة يمكن الوصول إليه عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net/

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للفصل الدراسي الأول "إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدقهلية" للعام الدراسي 2024/2025 م وذلك بنسبة نجاح 89.4%.

وفي نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الدقهلية، بلغ 126 ألفا و294 طالبا وطالبة، وأن متوسط الحاصلين على 50% فأكثر من المجموع الكلي 112 ألفا و937 طالبا وطالبة.

أما عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الدقهلية، فيمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا

ننتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة السويس

اعتمد اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلى، محافظ السويس، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت ٨٥,٣٪؜.

ويمكن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة السويس الآن من خلال الضغط على

https://natiga.edusuez.com/natiga/prep3/

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الوادي الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٩٣.٩%

وأفادت إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الوادي الجديد بأنه قد تقدم للامتحانات ٥١٥٠ طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم ٤٨٢٢ طالبا وتغيب ١٣ طالبا، فيما حصل على الدرجة النهائية ٣٠ طالبا.

كما بلغت نسبة الحضور والنجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 لطلاب الإعدادي المهني والمكفوفين ١٠٠%.

وبحسب ما تم إعلانه رسميا، يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الوادي الجديد من خلال الضغط هنا



نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الإسكندرية

اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت84,2%.

وبحسب إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الإسكندرية، بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 113883 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 112996 طالباً وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 95155 طالبا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

ويمكن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الإسكندرية من خلال الضغط على http://www.alex-edu.com/

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة بورسعيد

اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 74,5%.

ووفقا لإحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة بورسعيد، بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 14792 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 14774 طالباً وطالبة، أما إجمالي عدد الطلاب الناجحين فبلغ 11011 طالبا وطالبة.

أما عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة بورسعيد الذي تم إعلانه رسميا فهو

https://service.portsaid.gov.eg/e3dadyaNatega/natega.aspx

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وبلغت النسبة العامة للنجاح 75.87%، وقد تقدم للامتحان 64 ألفا و812 للنظامي حضر منهم 64 ألفا و330 طالباً للنظامي، وتقدم لامتحان المنازل 826 حضر منهم 764 طالباً.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة بني سويف لطلاب الإعدادية العامة المهنية 76.52%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 83.3%، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى 88%.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الغربية

اعتمد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 91 ألفا و550 طالب وطالبة، وبلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر 81.92%.

وذكر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن نسبة الحاصلين على 50% فأكثر من طلاب الإعدادية المهنية بلغت 98.12 % من إجمالي 4891 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات، بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للصم 100% من إجمالي 30 طالبا، في حين بلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الإعدادية للمكفوفين 100% من إجمالي 13 طالب تقدموا للامتحانات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الغربية يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على:

https://forms.office.com/r/VPbsLc4xPt

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الإسماعيلية

اعتمد اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، بنسبة نجاح بلغت ٨٢.٨٧٪ بزيادة نسبية عن العام الماضي بلغت ٤.٢٩٪.

وأعلن محافظ الإسماعيلية بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ ٣٠٣١٩ طالبًا، حضر منهم ٣٠١٥٩ طالبًا بإدارات الإسماعيلية التعليمية الثمانية.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة مطروح

أناب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 بنسبة نجاح ٨١،٤%.

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة مطروح أنه لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 يمكن الدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2025:

https://c2hbo622.caspio.com/dp/f3a9e000d361a72e62ab4814a698

أو ذلك الرابط

https://c1hbo764.caspio.com/dp/3bc9c000f875af4624d2493aa54f

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة شمال سيناء

اعتمد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للفصل الدراسي الأول.

وبعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، قدم المحافظ التهنئة إلى الطلبة الناجحين في الامتحانات، موجهاً التحية إلى أولياء الأمور في توفير الجو المناسب لتحصيل أبنائهم للمواد الدراسية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة شمال سيناء هو : http://www.northsinai.gov.eg/services/Eservices.aspx



نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة جنوب سيناء

صدق اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 جنوب سيناء، بعد عرض مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عادل عتلم بنسبة نجاح 73.86%.

وفي نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، بلغ إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان 3533 طالبا وطالبة موزعين على أقسام التعليم كالتالي: “تعليم عام رسمي/ لغات خاص/ لغات /تعليم دولي /منازل”.

كما صدق المحافظ على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للصم والبكم وضعاف السمع.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 جنوب سيناء يظهر على:

https://www.facebook.com/ss.public.relashionship

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة كفر الشيخ

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2025-2024م، بنسبة نجاح 82.27%.

كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 لطلاب الاعدادية المهنية بنسبة 96.09%، ونتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 100%.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 66 ألفًا و259 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 235 طالباً وطالبة، حضر منهم الامتحانات 66 ألفًا و24 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 82.27%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة كفر الشيخ، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول لها عبر الموقع الرسمي للمحافظة من خلال الرابط التالي:

https://kfs.gov.eg/natiga/

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة المنوفية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 دور يناير 2025 بنسبة نجاح 82,38% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 85854.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للصم دور يناير 2025 بنسبة نجاح 90,91% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 33 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 81,18%، وتقدم للامتحان 5787 طالبا وحضر 5769 طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2025 بنسبة نجاح 64,29%، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 14 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 98,73%، حيث بلغ عدد المتقدمين 157 طالبا.



رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة المنوفية هو: http://ng.monufya.com/

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الشرقية

اعتمد المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الشرقية بنسبة نجاح 74.4%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الشرقية هو: https://nateega.sharkia.gov.eg/

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة سوهاج

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة سوهاج الفصل الدراسي الأول يناير 2025، حيث بلغت نسبة النجاح 62% على مستوى المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة سوهاج هو: https://sohagnatiga.somee.com/

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة في أسوان

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 70.27%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة أسوان http://natega.aswan.gov.eg/

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة القليوبية

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنسبة 81.3%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 86.8% بحضور مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح، رئيس كنترول الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة القليوبية https://natiga.qalubiaedu.org/

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الفيوم

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ـ الفصل الدراسى الأول ـ لعام 2024/2025 حيث بلغت نسبة النجاح 80.8% على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور محمد التونى، نائب المحافظ، والدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وخالد يونس، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة المرحلة الإعدادية بالفيوم للفصل الدراسى الأول.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة الفيوم http://fymedu.online/

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 محافظة قنا

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا ، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 بنسبة نجاح بلغت 69.52%، وذلك في حضور هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم.

وبعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 ، قال محافظ قنا ، إن عدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ هذا العام 58843 طالبًا وطالبة حضر منهم 58098 وحقق النجاح 40390 طالب بنسبة نجاح بلغت 69.52 %.