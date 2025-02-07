وزير الآثار يبحث مع اتحاد شركات السياحة التركي TURSAB تعزيز التعاون المشترك

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاء مع Firuz B. Baglikaya رئيس اتحاد شركات السياحة التركي TURSAB و Davut Gunaydin نائب رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي عدد من شركات السياحة بالاتحاد، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي إلى المقاصد السياحية المصرية والترويج لها بصورة أكبر في تركيا.

يأتي ذلك استكمالاً للقاءات المهنية التي يعقدها وزير السياحة والآثار خلال زيارته الرسمية لجمهورية تركيا، وشارك في حضور اللقاء السفير عمرو الحمامي سفير مصر في تركيا، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، كما تم بحث إمكانية تنظيم ورش عمل مهنية مشتركة وزيارات تبادلية بين ممثلي القطاع السياحي الخاص في مصر ونظرائهم في تركيا لمناقشة سبل التعاون لتنفيذ برامج سياحية تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا وتشجيع السياحة البينية بين البلدين، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعريفية لممثلي الاتحاد للتعرف بصورة أعمق عما يقدمه المقصد السياحي المصري من تجارب ومنتجاته سياحية متنوعة ومختلفة.

هذا بالإضافة إلى بحث إمكانية تنظيم قافلة سياحية "roadshow" للترويج للوجهات السياحية المصرية في المدن التركية ولاسيما تلك التي لديها طلب للسفر إلى مصر، حيث تم خلال اللقاء الإشارة إلى الطلب المتزايد من السائحين الأتراك لزيارة المقصد السياحي المصري للاستمتاع بمقوماته ومنتجاته السياحية المتنوعة.

ومن جانبه، رحب شريف فتحي بكافة الآراء والمقترحات التي تناولها اللقاء، معرباً عن دعمه لتنظيم التواصل بين اتحاد شركات السياحة التركي والاتحاد المصري للغرف السياحية لدفع مزيد من التعاون ودراسة إمكانية تنفيذ هذه البرامج التي ستعمل على زيادة الحركة السياحية بين البلدين.

وتحدث أيضا الوزير عن المقومات المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ومنتجاته ووجهاته السياحية المتنوعة والمختلفة ومنها منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

وتطرق أيضاً للحديث عن المتحف المصري الكبير وما يشهده حالياً من تشغيل تجريبي، لافتاً إلى أنه من المقرر افتتاح المتحف بشكل رسمي وكامل خلال العام الجاري، موجهاً لهم الدعوة لزيارته والاستمتاع بما يقدمه من تجربة سياحية استثنائية ومميزة.

كما أعرب عن تفاؤله بحجم الحركة السياحية الوافدة لمصر، لافتاً إلى ما شهدته من زيادة خلال عام 2024 لتحقق رقماً قياسياً بلغ 15.750 مليون سائح على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

واستعرض الوزير أيضاً ما تم من مناقشات خلال لقائه بوزير الثقافة والسياحة التركي لتعزيز آليات التعاون بين مصر وتركيا خلال الفترة القادمة في مجال السياحة والآثار، مؤكداً على العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين المصري والتركي، لافتاً إلى حرص الدولتين على فتح آفاق أرحب للتعاون لتعظيم العلاقات بين بينهما ولاسيما في مجال السياحة.

وفي سياق متصل، التقى شريف فتحي مع كل من Ami Onaran رئيس مجلس إدارة شركة Pronto Tours و Harkan Cetiz الرئيس التنفيذي لشركة MENA-DMC، وذلك لبحث سبل التعاون لجذب مزيد الحركة السياحية الوافدة لمصر من تركيا.

وخلال هذه اللقاءات تم التأكيد على التزايد المستمر للطلب من السوق التركي على زيارة المقصد السياحي المصري وبحث سبل التعاون للعمل على زيادة عدد الرحلات السياحية القادمة من المدن التركية إلى المقاصد المصرية، ودعم سبل التعاون لتنفيذ حملات تسويقية مشتركة مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورحلات تعريفية لممثلي شركات السياحة ومنظمي الرحلات لتعريف الشعب التركي بصورة أكبر بالتجارب والمنتجات السياحية المختلفة التي يقدمها المقصد المصري مثل سياحة الشواطئ والمغامرات والسياحة الثقافية وغيرها.

كما تمت الإشارة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للأتراك للحصول على التأشيرة السياحية لدخول إلى مصر.

ومن جانبه، أكد وزير السياحة على أن قطاع السياحة يعد قطاعا حيويا بالنسبة للبلدين، مؤكداً على دعم الوزارة للتعاون بين شركات القطاع الخاص السياحي في مصر ونظرائها في تركيا لزيادة السياحة البينية بين البلدين.

كما استعرض الوزير رؤية الوزارة والتي ترتكز على إبراز تنوع المقومات السياحية والأثرية المتميزة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ليكون الأكثر تنوعاً في العالم من حيث الأنماط والمنتجات السياحية.

جدير بالذكر أن زيارة شريف فتحي وزير السياحة والآثار لجمهورية تركيا، جاءت للقاء وزير الثقافة والسياحة التركي وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال السياحة واستلام 152 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية وتم ضبطها في تركيا، بالإضافة إلى المشاركة في الدورة الـ 28 لمعرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT والذي تستمر فعالياته حتى 7 فبراير الجاري.