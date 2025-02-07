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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غلق باب التقديم بدبلومة " تصميم الهوية المرئية " بفنون تطبيقية حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

تغلق كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، يوم 20 فبراير الجارى، باب التقديم لدبلومة (تصميم الهوية المرئية)، والذى يؤهل للوصول إلى التنافسية والريادة بمصر والوطن العربى والعالمى، بالإضافة إلى المساهمة فى رفع كفاءة وفاعلية قسم الإعلان كأحد المراكز البحثية للتصميم المرموقة والمتميزة بتوفير الآليات لاحتضان الباحثين الموهوبين محليا و إقليميا وعالميا.

وتعد هذه الدبلومة المهنية مقدمة  للمتخصصين وغير المتخصصين في مجال تصميم الهوية، وتبلغ مدة الدبلومة المهنية 60 ساعة معتمدة مقسمة على 4 فصول دراسية ، بواقع  15 ساعة معتمدة  للفصل الدراسى الواحد، ويشترط لقيد الدارس أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس/ ليسانس أو ما يعادلها من الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، وبعد اجتياز مدة 60 ساعة معتمدة يحصل المتقدم على شهادة معتمدة.

ويتيح البرنامج مواد تدريسية تجمع بين الابتكار والتحديث ، كما يسير وفق آلية لخطة بحثية تثري الساحة المحلية والعربية والدولية بموضوعات تكنولوجية وابتكارية تدعم منظومة البحث العلمى ومنهج التفكير العلمى لحل المشاكل فى مجال العمل و المجتمع المحيط.

جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تصميم الهوية المرئية

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