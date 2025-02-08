قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار الفن| سرقة كلب آيتن عامر.. محامي شيرين يقاضي مروجي الشائعات
طارق فهمى: الرأي العام المصري له تأثير كبير على القرارات الأمريكية
أمريكا تقرّ مبيعات صواريخ وأسلحة لإسرائيل قيمتها تتخطى الـ 7 مليارات دولار
السيطرة على حريق محل في مصر الجديدة
الأهلي يقرر الإطاحة بأيقونة وسط الملعب بطلب من مارسيل كولر
علي معلول: الخطيب قال لي أنت من أبناء الأهلي
نجم الزمالك يبرز أهمية الفوز على الإسماعيلي ويشيد بالثنائي الجديد
تسليم الأسرى الإسرائيليين في موقعين بقطاع غزة غدا
مصطفى بكرى: قلق داخل الكونجرس الأمريكى من الجيش المصرى.. فيديو
قيادي بمستقبل وطن: مصر تظل دائما على رأس الدول المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني
ولا جنيه واحد .. خالد بيبو يكشف مفاجأة بشأن علي معلول مع الأهلي
دخول 8 شاحنات وقود إلى قطاع غزة اليوم من معبر كرم أبو سالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات : خطورة القطط على الجنين.. لقاح بريطاني للسرطان يتعرف على الخلايا ويقضى عليه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: أسباب الشعور بالتعب المستمر وضربات القلب السريعة، كيف يعزز البروكلي جهاز المناعة، طريقة تخزين الصلصة لفترات طويلة، خطورة القطط على الجنين، مشروب طبيعي لتنظيف الأمعاء والكبد، إنتاج لقاح بريطاني للسرطان يتعرف على الخلايا ويقضى عليها، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

مخاطر نقص فيتامين B12أسباب الشعور بالتعب المستمر وضربات القلب السريعة.. وعلاقتها بنقص هذا الفيتامين

كيف يعزز البروكلي جهاز المناعة؟كيف يعزز البروكلي جهاز المناعة .. وأفضل طريقة لتناوله

طرق تخزين صلصة الطماطم بـ 3 وصفات مختلفة.. طريقة تخزين الصلصة لفترات طويلة

مخاطر تربية القطط على الحواملتحذير للحوامل .. خطورة القطط على الجنين

فوائد الليمون والزنجبيل لتنظيف الأمعاء والكبدمشروب طبيعي لتنظيف الأمعاء والكبد.. احرص على تناوله

تجارب لقاحات mRNA للقضاء على السرطان ومنع عودتهأمل جديد .. إنتاج لقاح بريطاني للسرطان يتعرف على الخلايا ويقضى عليها

صدى البلد المناعة الكبد البروكلي الأمعاء مشروب طبيعي التعب الجنين القطط ضربات القلب الفيتامين الصلصة المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات لقاح بريطاني للسرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس غدٍ

أرشيفية

سرق 69 مليون جنيه من أموال أكبر شركة توزيع كهرباء في مصر .. اعترافات

طالبة التجمع

تفاصيل مثيرة يكشفها تقرير الطب الشرعي عن حالة كارما طالبة التجمع

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين بالحكومة

الطقس

الصغرى 8 .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يطالب بإلغاء الدوري بعد أحداث مباراة سموحة وبيراميدز

سقوط امطار

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

حالة الطقس

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس السبت في الإسكندرية

ترشيحاتنا

حكم مس المصحف والصيام للحائض

حكم مس المصحف والصيام للحائض .. دار الإفتاء تجيب

صورة ارشيفية

معنى الشهادة الواردة في حديث «الشهداء خمسة» ومدى وجوب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم

الدعاء

ما المقصود بـ عبادة الوقت ؟ وهل يأثم من ترك الأذان لاستكمال قراءة سورة؟

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 8 فبراير 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 فبراير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 فبراير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 فبراير 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 فبراير 2025..كن صريحًا وصادقًا

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 8 فبراير 2025.. امنح الثقة بلا شروط

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 8 فبراير 2025.. افتح قلبك بصدق

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

واقعة الدقهلية

وفاة طفلتين بسبب وجبة فاسدة في الدقهلية.. والنيابة تحقق

تركي آل الشيخ

كريم وعز هيوحشونا.. تركي آل الشيخ ينشر كواليس مشهد انفجاري بفيلم The Seven Dogs

احمد سعد

هنعمل فرح كبير .. أحمد سعد يكشف تفاصيل حفل زفافه

احمد حلمي

مصري وقاعد صف أول .. أحمد حلمي في مرمى النقد بسبب إفيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

المزيد