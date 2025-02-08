نشرة المرأة والمنوعات : خطورة القطط على الجنين.. لقاح بريطاني للسرطان يتعرف على الخلايا ويقضى عليه

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: أسباب الشعور بالتعب المستمر وضربات القلب السريعة، كيف يعزز البروكلي جهاز المناعة، طريقة تخزين الصلصة لفترات طويلة، خطورة القطط على الجنين، مشروب طبيعي لتنظيف الأمعاء والكبد، إنتاج لقاح بريطاني للسرطان يتعرف على الخلايا ويقضى عليها، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

أسباب الشعور بالتعب المستمر وضربات القلب السريعة.. وعلاقتها بنقص هذا الفيتامين

كيف يعزز البروكلي جهاز المناعة .. وأفضل طريقة لتناوله

بـ 3 وصفات مختلفة.. طريقة تخزين الصلصة لفترات طويلة

تحذير للحوامل .. خطورة القطط على الجنين

مشروب طبيعي لتنظيف الأمعاء والكبد.. احرص على تناوله

أمل جديد .. إنتاج لقاح بريطاني للسرطان يتعرف على الخلايا ويقضى عليها