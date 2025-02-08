وزير الشباب: قطاع الرياضة يساهم بنسبة 1.3% في الناتج المحلي.. ونستهدف 3% بحلول 2030

كشف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3%، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول لـ 3% بحلول 2030.

وذكر "صبحي"، خلال كلمته بالجلسة العامة السادسة التي تأتي بعنوان «الاستثمار الرياضي.. صناعة البطل»، ويدير الجلسة الختامية: الكاتب الصحفى حمدى رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن المنشآت الشبابية والرياضية وصلت تكلفتها ما يقرب من 30 مليار جنيه، وتم تطويرها ورفع كفاءتها لتناسب الشباب.

وأوضح أن إجمالي المشروعات الاستثمارية والقومية خلال الفترة من 2020 حتى 2024، بلغت 13 مليون و309 ألف جنيه.

وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات الدورة الحادية عشرة لـ مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، برعاية د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع» بفندق الماسة بمدينة نصر، بحضور عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين وعددٍ من الوزراء والمسئولين.

وافتتح القارىء الشيخ هاني الحسيني، فعاليات المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم.

وتنعقد 6 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والحوافز والفرص الاستثمارية والشراكات، وأبرز التحديات التى تواجه الصناع والمستثمرين، واستراتيجية التصدير والسياسة المالية، وأمن الطاقة وانتظام الإمدادات، وفرص الشراكة فى مشروعات الطاقة ومشروعات الربط، بالإضافة إلى عودة القلاع الصناعية بشركات قطاع الأعمال العام، ويتم التطرق للمشروع القومى لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى ومشروعات التطوير بشركات الأدوية والقابضة المعدنية والكيماوية، بجانب ملف تصدير العقار، وتحديات التسجيل العقاري، وتعظيم دور التمويل العقاري، وتحديات مواد البناء، والمشروعات التنموية فى سيناء، وكيفية استغلال الثروات والاهتمام بالمناطق الصناعية، وأبرز التحديات أمام الصناع والمستثمرين، والحوافز التى يجب تقديمها، والاستثمار الرياضى وصناعة البطل.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعد افتتاحها بالقرآن الكريم، عرض فيلم تسجيلى عن النسخ العشر السابقة للمؤتمر الاقتصادي، بعدها يلقى الكاتب الصحفى إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، كلمته، ثم كلمة المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ثم كلمات للوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة.

قاطرة التنمية

الجلسة الأولى للمؤتمر تأتى بعنوان «الصناعة.. قاطرة التنمية» بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ود. أحمد كجوك وزير المالية، ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ود. نادر رياض رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا، ود. شريف الجبلى عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الكيماويات، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ويدير الجلسة النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب.

وتتضمن محاور الجلسة: الحديث حول الحوافز التى يجب تقديمها للمشروعات الصناعية، والفرص الاستثمارية والشراكات، وأبرز التحديات التى تواجه الصناع والمستثمرين، واستراتيجية التصدير والسياسة المالية.

أمن الطاقة

بينما الجلسة العامة الثانية فعنوانها «أمن الطاقة وفرص الشراكة»، بحضور: د. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة وعضو مجلس تنمية الصادرات باللجنة الاستشارية بمجلس الوزراء، وطلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، والمهندس معتمد الديب رئيس مجلس إدارة «مجموعة إنجاز» للطاقة الذكية، ويدير الجلسة: د. شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة الكيماويات.

وتتضمن محاور الجلسة: الحديث حول أمن الطاقة وانتظام الإمدادات، وفرص الشراكة فى مشروعات الطاقة، ومستقبل الشراكة ومشروعات الربط، وآليات دعم وتشجيع الصناعة « حوافز الطاقة».

قطاع الأعمال العام

أما الجلسة العامة الثالثة فتأتى بعنوان «قطاع الأعمال العام.. عودة القلاع الصناعية»، بحضور: المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد السعداوي، العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ود. أحمد شاكر العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للغزل والنسيج، ود. أشرف الخولى العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية، ويدير الجلسة: د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. وتتضمن محاور الجلسة: الحديث حول المشروع القومى لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى، ومشروعات التطوير بشركات الأدوية وتحديث المصانع وفقاً للمعايير الدولية، ومشروعات التطوير بشركات القابضة المعدنية والكيماوية وأهمها: إعادة إحياء النصر للسيارات ومشروعات تطوير شركة مصر للألومنيوم، بجانب تطوير شركات الأسمدة، ويتم الحديث أيضاً حول فرص الشراكة مع القطاع الخاص داخل شركات قطاع الأعمال المختلقة.

صناعة العقار

الجلسة الرابعة تحت عنوان «صناعة العقار.. التصدير.. مواد البناء»، بحضور: المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ود. خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، وتامر فودة رئيس قطاع إدارة الممتلكات والأصول وعضو مجلس إدارة مجموعة الفطيم العقارية مصر، ود. وليد التايب رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز للتطوير العقاري، واللواء إيهاب ماضى المدير التنفيذى لشركة ريفلييكت للاستثمار والتطوير العقاري، والمهندس تامر ناصر الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، والمهندس محمد حسان مغربى رئيس مجلس إدارة شركة دار المغربي للبناء والتجارة، والمهندس محمد ثروت رئيس مجلس إدارة شركة ATC أبناء ثروت للمقاولات والتطوير العقاري، ويدير الجلسة: المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري.

وتشمل محاور الجلسة الحديث حول تصدير العقار.. المأمول والواقع، وتحديات التسجيل العقاري، والمدن الجديدة «رؤية القطاع الخاص» وتعظيم دور التمويل العقاري، وتحديات مواد البناء.

الاستثمار في سيناء

بينما الجلسة الخامسة بعنوان «الاستثمار فى سيناء.. والمناطق الصناعية المتطورة»، بحضور: د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والمهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، ود. سمير صبرى رئيس لجنة الإسكان بالحوار الوطني، ويدير الجلسة: المهندس هانى صقر الأمين العام لجمعية الصناع المصريين.

وتتضمن محاور الجلسة: إلقاء الضوء على المشروعات التنموية فى سيناء وكيفية استغلال الثروات وكذلك الاهتمام بالمناطق الصناعية، وأبرز التحديات أمام الصناع والمستثمرين، والحوافز التى يجب تقديمها.

الاستثمار الرياضي

أما الجلسة العامة السادسة فتأتى بعنوان «الاستثمار الرياضي.. صناعة البطل»، بحضور: د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويدير الجلسة الختامية: الكاتب الصحفى حمدى رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ويلقى الكاتب الصحفى وليد عبد العزيز أمين عام المؤتمر، كلمة لإعلان توصيات المؤتمر، وكلمة ختامية للكاتب الصحفى إسلام عفيفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.