سيلتا فيجو يهزم ريال بيتيس في الجولة 23 من الليجا

خرج سيلتا فيجو من نفق مظلم، بفوز مثير 3-2 على ضيفه ريال بيتيس، في الجولة 23 من عمر الليجا، اليوم السبت.

وأنهى ريال بيتيس، الشوط الأول، متقدما بهدفين سجلهما أنتوني ودييجو يورينتي في الدقيقتين 10 و22، على ملعب بالايدوس.

وقلب سيلتا فيجو، الطاولة على ضيفه، وهز الشباك 3 مرات، حيث قلص الفارق بهدف فران بيلتران في الدقيقة 63، وسجل جافي رودريجيز هدف التعادل في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 87، أحرز فيليوت سفيدبيرج، الهدف الثالث لأصحاب الأرض، ليقتنص سيلتا فيجو 3 نقاط ثمينة.

وعاد سيلتا فيجو لطريق الانتصارات بعد 3 هزائم وتعادل وحيد في آخر 4 جولات، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز 12.

أما ريال بيتيس واصل النزيف، بعد تعادله في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز العاشر، بعدما تلقى خسارته الثامنة في الليجا.