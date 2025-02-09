بنك الجينات القومي بـ«البحوث الزراعية» يستقبل وفدًا من «ايكاردا» ليبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة نيفين عبد الفتاح مدير البنك القومي للجينات بمركز البحوث الزراعية أثاناسيوس تسيفيليكاس مدير بنك الجينات التابع للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، الرباط، المغرب خلال زيارته الرسمية لمصر

يأتي هذا يأتي في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية المحلية والدولية من أجل تطوير البحث العلمي المصري وتبادل الخبرات وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

وفي هذا السياق قامت الدكتورة نيفين حسن مدير البنك القومي للجينات بتقديم عرض تفصيلي عن أنشطة ومهام البنك في حفظ الموارد الوراثية للنباتات حيث يعتبر البنك المسؤل الأول للحفاظ علي موارد مصر النباتية ومواردها الوراثية ويحمي الاصول الوراثية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض ويعتبر البنك مرجعي هاما لمواردنا الوراثية بهدف توثيق وتسجيل تلك الموارد واضافت مدير البنك من مهام البنك الحفاظ علي التنوع البيولوجي من خلال جمع وحفظ الموارد الوراثية للإطلاع على الأنشطة التي تمارس بالبنك وبحث سبل التعاون بين البنك والإيكاردا.

وقد تضمنت الزيارة جولة تفقدية لأقسام ومعامل البنك القومي للجينات والوقوف على آلية العمل بالبنك، هذا وقد أشاد السيد اثاناسيوس بأقسام ومعامل البنك القومي للجينات والأنشطة التي يقوم بها البنك في حفظ الموارد الوراثية للنباتات .

كما تمت مناقشة بعض أوجه التعاون بين الإيكاردا والبنك القومي للجينات.