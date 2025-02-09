الصناعات الغذائية: قرار القومي للأجور يؤكد انحياز الرئيس للطبقة العاملة

ثمن النائب خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، قرار المجلس القومي للأجور بخصوص زيادة الحد الأدني للأجور ليصبح 7 ألاف جنيه، مؤكدا أن تحقيق التوازن داخل بيئة العمل يأتي بمزيد من الامتيازات التي يحصل عليها العامل ويقدم مقابلها عمل يساهم في زيادة الإنتاجية.

وقال "عيش" في تصريحات صحفية: نتوقع أن تشهد الادأيام القليلة المقبلة إطلاق نسخة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من أجل تخفيف الأعباء الواقعة علي المواطن، والتي يستفيد منها أكثر من 11 مليون بالنسبة لأصحاب المعاشات وأكثر من خمسة ملايين موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ولفت إلى أهمية تلك القرارات في الفترة الراهنة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين بما يخدم المستهدف على المدى القريب بالنسبة لمعدلات النمو المطلوبة، مشددا على أن الموظف العامل بالقطاع الخاص له من الحقوق وعليه من الواجبات ما جري تنظيمة بالقانون.