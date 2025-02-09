قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفض خطة ترامب .. أردوغان: لا أحد يملك القدرة على إخراج سكان غزة
قناة السويس: لن نرفع أسعار مرور السفن.. و9 مليارات جنيه تكلفة التطوير
تويتة مصرية باللغة العبرية أرعبت إسرائيل.. ومحمد نور: تلقيت تهديدات
الصحة: المشترك في التأمين الصحي الشامل يدفع 1% فقط من دخله سنويا
وزير العمل: نوفر طلبات للعمل في الخارج بشكل دوري ونبني جدار ثقة مع المؤسسات
أستون فيلا يفوز على توتنهام بثنائية ويبلغ ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
الصحة: توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل بدمج القطاعين العام والخاص
وزير العمل: لا استثناءات لتطبيق زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ7000
الصناعات الغذائية: قرار القومي للأجور يؤكد انحياز الرئيس للطبقة العاملة
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل تركيا من ناحية بحر إيجة
قناة السويس: نتوقع التعافي تدريجيا نهاية مارس وحتى منتصف 2025
الحرب تشتعل| وكيل كولر يهاجم خالد الجوادي: سرَّب أخبار الفريق وكان عايز ياخد صلاحيات مدير الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أفضل 10 مواقع لتخزين الطاقة الشمسية والرياح في البحر الأحمر

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
حنان توفيق

توصلت دراسة بحثية جديدة أجرتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» لأفضل 10 مواقع مقترحة لتخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البحر الأحمر. 

وتسهم تلك المواقع في تسريع تحول السعودية نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز إدارة الموارد المائية، والأمن الغذائي في البلاد بما يتماشى مع «رؤية 2030».

وبينما تتمتع السعودية بقدرات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، اهتمت الدراسة بتحديد كيفية الاستفادة من الانتقال إلى هذه المصادر المتجددة لدعم إدارة المياه في البلاد، مما يحقق ما لا يقل عن نصف قدرتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، ويتطلّب ذلك تغييرات كبيرة بقطاع الطاقة، الذي كان مسؤولاً عن نحو نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة عام 2022.

من جانبه، عدّ قائد الدراسة البروفيسور يوشيهيدي وادا، الطاقة المتجددة «ضرورية لمستقبل السعودية المستدام»، مبيناً أن التحدي الرئيس يتمثل في كيفية تخزين الطاقة لاستخدامها في فترات الطلب المرتفع. وأوضح أن استهلاك الكهرباء في المملكة يزداد بشكل ملحوظ بين فصلي الشتاء والصيف في بعض السنوات، مما يستدعي الحاجة إلى بنية تحتية قادرة على تخزين الطاقة المستخرجة من مصادر الرياح والشمس خلال الأشهر الباردة، واستخدامها في الأشهر الحارة.

وبحسب وادا، تعد البطاريات من الحلول التي تستثمر فيها المملكة، ولكنها تخزن الطاقة في دورات يومية فقط. أما لتخزينها على مدى دورات موسمية أطول، يجري النظر في تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ الموسمي. مضيفاً: «هنا يمكن تخزين المياه المحلاة في خزانات في الجبال المرتفعة، وإطلاقها عند الطلب لتوليد الطاقة وإمداد المياه». وتشير الدراسة إلى أن مواقع التخزين للطاقة الكهرومائية بالضخ الموسمي ليست رخيصة، حيث تبلغ تكلفة كل منها نحو 10 مليارات دولار أميركي. وترى أنه من الضروري إجراء تقييم دقيق للموقع المقترح عند الحكم على الجدوى ولأغراض التقييم، منوّهة إلى أن العلماء أخذوا في الحسبان عدة عوامل منها تبخر المياه المخزنة، وملوحة المياه، وجدوى بناء محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح في مكان قريب.

وبيّن العالم جوليان هانت أن هذه المواقع تتطلب استثمارات ضخمة في البداية؛ لذا من الضروري تقدير قيمتها بدقة قدر الإمكان، لافتاً إلى أن الدراسة تأخذ إدارة المياه في الحسبان عند التصميم؛ مما يمنح تقديراً أكثر شمولية لكيفية دعم المشاريع واسعة النطاق لاعتماد الطاقة المتجددة في السعودية.

البحر الأحمر الطاقة الشمسية الرياح مواقع لتخزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2025

الحكومة أعلنته رسميًا| موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2025

الرئيس السيسي

لتحسين مستوى المعيشة.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة قبل شهر رمضان

الدراسة في رمضان

مواعيد الدراسة في رمضان 2025 .. توضيح عاجل بشأنها الآن

صورة ارشيفية

3 بنوك تخفض الفائدة على شهادات الادخار بواقع 1,5% إلى 3%

رمضان صبحي

هل وقع رمضان صبحي رسميا للزمالك؟.. شوبير يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

رسميا.. إعادة تسكين المدرسين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم

موعد صرف الحد الأدنى للأجور بالزيادة الجديدة

7000 جنيه.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالزيادة الجديدة

حالة الطقس

تحول مفاجئ .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الطاقة الشمسية

أفضل 10 مواقع لتخزين الطاقة الشمسية والرياح في البحر الأحمر

شعاب مرجانية بيضاء

حلقة هائلة من ابيضاض المرجان تهدد 850 مليون شخص

لصيد الجائر لوحيد القرن

تراجع أنشطة الصيد الجائر لوحيد القرن في جنوب أفريقيا

بالصور

ختام بطولة الجمهورية للملاكمة رجال .. صور

بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة
بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة
بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة

حفل كامل العدد.. مروة ناجي تشعل الأجواء في لبنان لإحياء ذكرى لأم كلثوم

مروة ناجي
مروة ناجي
مروة ناجي

ميريهان حسين تستعرض أناقتها بملابس شتوية| صور

ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين

بوسي شلبي تكشف حقيقة طلاقها من الراحل محمود عبد العزيز

بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز
بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز
بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز

فيديو

كائنات فضائية في مصر

كائنات فضائية في مصر؟.. أضواء غريبة تغزو سماء الشرقية

ايمان عبد اللطيف

تحذير من الأرصاد لسكان هذه المحافظات .. ماذا سيحدث؟

ايمان عبد اللطيف

9 عطلات رسمية .. تفاصيل إجازات شهر رمضان

بسمة بوسيل وتامر حسني

طليقة تامر حسني| بسمة بوسيل: اللي يدوق طعم الوحدة مبيرجعش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد